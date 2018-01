1. Monologue des «BB»

Le deuxième des trois duels de la semaine entre les Bruins de Boston et le Canadien de Montréal a viré au monologue.

Les «BB» n’ont pas seulement remporté l’acte II entre les deux ennemis historiques (4-1). Ils ont servi toute une leçon de hockey au CH.

A témoin, ce but de David Pastrnak qui ponctue une séquence où plusieurs Habs pourraient être sanctionnés pour «stationnement interdit» devant le filet de Carey Price.

Montréal, on le sait, est en crise. Les chiffres compilés par le Tricolore lors de ses cinq dernières sorties sur une patinoire adverse démontrent l’étendue du problème.

The #Canadiens have been near the bottom of the NHL for offence almost all season & their recent poor play on the road has taken it to a new level, as seen here pic.twitter.com/Z6CDe4tefu