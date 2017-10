1 - Streit au Canadien - Déjà la fin?

D’après Eric Engels, un insider du réseau Sportsnet, le Canadien de Montréal tente d’échanger Mark Streit.

Le défenseur bernois de 39 ans a pris part aux deux premiers matches des Habs avant d’être rayé de l’alignement.

Comme Mark Streit est au bénéfice d’un contrat à un volet, le Canadien dispose aujourd’hui de quatre options:

Échanger l’arrière suisse. Mais trouvera-t-il un partenaire de danse?

Soumettre Streit au ballotage (en courant le risque de le perdre sans rien obtenir en retour) avant de l’envoyer au Rocket de Laval, son club école de AHL.

Libérer le vétéran de ses obligations envers l’organisation en rachetant son contrat, et lui laissant savourer sa retraite ou s’engager avec un club suisse.

Tenter de le relancer en se souvenant que Streit est un diesel qui a besoin d’un peu de temps pour trouver le rythme.

Il va de soi qu’on espère que l’option retenue sera la quatrième…

2 - Un but à trois contre cinq

Les Devils du New Jersey, qui se sont imposés 6-3 à Toronto, n’ont toujours pas égaré de point. Aucune autre formation de l’Association de l’Est n’a réalisé le parcours parfait. En Ontario, Nico Hischier a patiné pendant 14’03, gagné 40% de ses engagements, mais n’a pas obtenu de point. Pour le clin d’oeil, la partie a opposé les deux derniers premiers choix du repêchage.

Auston Matthews a signé un but.

Mais le moment fort d’un duel archidominé par les Maple Leafs (50-31 à la statistique des tirs cadrés) fut ailleurs: à la 35e minute, Brian Gibbons a inscrit le 2-4 alors que les Devils jouaient à trois contre cinq.

Un tel fait ne s’était jamais produit dans l’histoire des Devils.

Brian Gibbons 3-on-5 short-handed goal against Toronto was the first in @NJDevils regular-season history. — NJDevilsPR (@NJDevilsPR) 12 octobre 2017

3 - Andrighetto voit double

Sven Andrighetto a touché deux fois la cible contre les Bruins de Boston (victoire 6-3). L’attaquant zurichois de l’Avalanche du Colorado a inscrit le 3-1 en power-play.

Sven Andrighetto finishes a PPG on MacKinnon's feed to the slot and the Avs take a 3-1 lead on the Bruins pic.twitter.com/en6EdnM9MZ — Ben Jones (@SCTrojan5280) 12 octobre 2017

Et le 5-3.

Son total de buts saisonnier: 3.

A Montréal, chaque but d’Andrighetto rouvre une plaie. Il y a quelques mois, Marc Bergevin l’avait envoyé au Colorado contre un type (Martinsen) qui ne fait déjà plus partie de l’organisation.

4 - Un «BB» sympa, ça existe

Un mythe s’est aussi effondré en marge de ce match: eh oui, les Bruins peuvent être sympas!

5 - Retour gagnant du 68

Jaromir Jagr (45 ans) est officiellement de retour au jeu. Le célèbre 68 a joué pendant 13’38 pour les Flames de Calgary à Los Angeles (4-3 ap pour les Flames) sans parvenir à laisser de trace sur la feuille des compteurs. Mais il en a laissé dans les esprits. Car, Jagr en NHL, c’est notamment…

Debuted in 1990

45 years old

1,914 points

9 teams



Jagr's back



???? pic.twitter.com/Ufm9k3lfLO — NHL (@NHL) 11 octobre 2017

Jaromir Jagr is enjoying his debut game with the #Flames



He's been around a lot of people in his NHL career pic.twitter.com/2Ca8bkFIJP — Sportsnet Stats (@SNstats) 12 octobre 2017

