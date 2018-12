La nuit de jeudi à vendredi ne demeurera pas un bon souvenir pour les Suisses engagés dans le championnat de NHL. Les sept Helvètes en uniforme ont connu la défaite et n’ont pas obtenu de point personnel.

Yannick Weber, Roman Josi et Kevin Fiala ont essuyé un troisième revers consécutif avec les Nashville Predators. Ils ont trébuché à Philadelphie (2-1), où le jeune gardien des Flyers Carter Hart (20 ans) a effectué 31 parades et mérité la première étoile.

Nino Niederreiter et le Minnesota Wild se sont inclinés à Pittsburgh (2-1) où Bryan Rust a réussi les deux goals des Penguins.

A Columbus, les New Jersey Devils de Nico Hischier ont trébuché une cinquième fois à leurs six derniers matches (2-1) et se retrouvent déjà à douze points de la dernière place qualificative pour les play-off.

De retour à Vegas, club avec lequel il avait évolué en 2017-2018, Luca Sbisa a perdu contre les Golden Knights avec les New York Islanders (4-2).

Il n’y a pas eu de «TimoTime» à San Jose, où les Sharks n’ont pas été en mesure de traduire leur domination (44-24 dans le chapitre des tirs cadrés) au tableau d’affichage contre les Winnipeg Jets. La franchise canadienne a gagné 5-3 et l’ancien Biennois Nikolaj Ehlers a réalisé un hat-trick.

Les défenseurs Mirco Müller (New Jersey) et Dean Kukan (Columbus), ainsi que l’attaquant Denis Malgin (Florida Panthers, battus 6-1 à Toronto), ont été rayés de l’alignement par leurs entraîneurs.

A Glendale, le Canadien de Montréal a retrouvé le sourire et battu les Arizona Coyotes (2-1). Le gardien Carey Price, qui a repoussé 36 tirs, a ainsi célébré la 300e victoire de sa carrière dans la ligue professionnelle nord-américaine. (nxp)