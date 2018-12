1. Trois points pour El Nino

Premier coup, pas parti; deuxième coup, parti du premier coup... Nino Niederreiter, qui s’est inscrit au pointage dans un troisième match de rang, l’a démontré: il est vraiment de retour aux affaires. L’ailier grison, qui a naturellement été décoré par la première étoile, a connu tout un match avec le Wild du Minnesota contre les Panthers de la Floride (5-1). Sa moisson: deux buts (ses 6e et 7e réalisations de la campagne) et un 11e assist.

Il a d’abord répliqué à l’ouverture du score estampillée par le petit joueur de centre soleurois Denis Malgin...

????Cats strike early!????



Denis Malgin buries the rebound to put the @FlaPanthers on the board first tonight in Minnesota!!



Watch all of tonight's action live now on FOX Sports Florida and the FOX Sports App! #FlaPanthers #OneTerritory NHL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NHL pic.twitter.com/0FR63UT3N7 — FOX Sports Florida (@FOXSportsFL) 14 décembre 2018

.... d’un tir croisé qui a surpris James Reimer.

Il a ensuite inscrit le 2-1, but qui s’est avéré être celui de la victoire, d’une subtile déviation.

???? perfect tip by @thelnino22 for his 2nd of the night. #FLAvsMIN pic.twitter.com/2g0Z5Pvu7A — Minnesota Wild (@mnwild) 14 décembre 2018

La perf? Rafraîchissante!

Hey @thelnino22, leave some water for the rest of the boys ???? pic.twitter.com/xWSm49NUgH — Minnesota Wild (@mnwild) 14 décembre 2018

2. Deux TimoTime

Et de 18 pour Timo Meier!

L’ailier appenzellois des Sharks de San Jose a à nouveau mérité la première étoile à l’issue du duel contre les Stars de Dallas (3-2): il a réussi ses 17e et 18e goals de la saison.

Le premier TimoTime? Il a été synonyme de 1-1 à 37e minute.

Le deuxième TimoTime? Il a été synonyme de 2-1 à la 43e minute.

Après 30 matches, l’international suisse compte 32 points. Tout simplement exceptionnel.

3. Des mentions d’aide pour Josi et Weber

Les Prédateurs de Nashville, qui ont sué avant de disposer des Canucks de Vancouver (4-3 ap), ont également pu compter sur le support de leur légion suisse.

Le capitaine Roman Josi a amassé une 18e mention d’aide sur le deuxième but du club du Tennessee. Son collègue bernois Yannick Weber, lui, a obtenu sa cinquième sur le 3-1 réussi par Calle Jarnok.

Quant à Kevin Fiala, il a longtemps cru avoir enfilé son sixième but, qui aurait pu être synonyme de 4-1.

Mais le coach des Canucks a demandé le challenge, qui lui a donné raison. L’action avait été entachée par un hors-jeu.

4. Tom et je ris

Tom Dundon, le propriétaire des Hurricanes de la Caroline, est un drôle de bonhomme. Avant le déplacement de son équipe à Montréal, il avait deux sorties surréalistes.

Il avait d’abord affirmé que son équipe ne repêcherait plus de défenseur en première ronde, car il préfère perdre 5-4 plutôt que 2-1.

Il a ensuite déclaré que son club devait jouer en rouge, même à l’extérieur (selon la règle, l’équipe qui évolue à domicile porte le chandail foncé).

Word is the Habs are wearing their white sweaters at home tonight at the request of visiting Carolina. The Hurricanes try to wear their reds whenever possible. Word is Carolina owner Tom Dundon not a big fan of their whites — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 13 décembre 2018

Le Canadien a accédé à la demande de Dundon et patiné avec le tricot blanc au Centre Bell pour la première fois depuis la saison 2003-2004.

Le résultat? Il tient dans ce remarquable gazouillis du Tricolore.

Mauvaise nouvelle : L'équipe en rouge a perdu au Centre Bell ce soir.

Bonne nouvelle : On était en blanc.

????

Bad news: The red team lost at the Bell Centre tonight.

Good news: We were wearing white. #GoHabsGo pic.twitter.com/SAcUlJs5gN — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 14 décembre 2018

Montréal n’a donc pas tendu la joue gauche après avoir été frappé sur la droite par la Nino Company (7-1) mardi. Il le doit notamment à cette sublime chevauchée d’Artturi Lehkonen.

5. Les arrêts de la nuit

Même s’il a accordé quatre buts, Carey Price a largement contribué au succès des Habs.

Et Andrei Vasilevskiy a effectué un retour au jeu tonitruant avec le Lightning de Tampa Bay (4-1 contre les Maple Leafs de Toronto) après un mois d’absence.

ANDREI VASILEVSKIY WITH A JAW-DROPPING SKATE SAVE AND A BEAUTY! OH MY!#GoBolts pic.twitter.com/C3Q6C7bQiN — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 14 décembre 2018

(nxp)