Las Vegas, vainqueur de Winnipeg (3-2) vendredi, n'est plus qu'à une victoire d'un exploit retentissant et historique, une participation à la Coupe Stanley, la finale de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL), dès sa première saison en NHL.

Les Golden Knights mènent trois victoires à une face aux Jets et peuvent empocher leur billet pour la finale dès dimanche en remportant le match N.5 à Winnipeg.

Ils ont pris l'avantage après moins de trois minutes de jeu grâce à William Karlsson qui a profité d'une situation de supériorité numérique pour marquer son sixième but des play-offs. Winnipeg a égalisé en seconde période par Patrik Laine (10e min, 1-1), mais comme souvent, Las Vegas a vite réagi, moins d'une minute plus tard, grâce à Tomas Nosek sur une passe de son coéquipier français Pierre-Edouard Bellemare pour son premier point des play-offs 2018, le deuxième de sa carrière à ce stade de la saison.

Les Jets ont ensuite fait le siège du but de Marc-André Fleury et ont égalisé en début de 3e période, mais le gardien canadien les a ensuite frustrés avec un total de 36 arrêts. C'est Reilly Smith, parti en contre, qui a libéré Las Vegas et la T-Mobile Arena, avec le troisième but de la soirée.

«Nos supporters nous donnent une énergie folle, notre gardien de but a encore été énorme», a souligné Smith, après cette sixième victoire en sept matches de play-offs disputés à domicile. «On joue comme on a joué toute la saison: on est une équipe difficile à battre, il faut continuer comme ça», a-t-il espéré.

Las Vegas avait débuté la saison avec quasiment aucune chance de remporter la Coupe Stanley aux yeux des bookmakers qui lui avaient attribué une cote de 500 contre un. Les Golden Knights doivent encore remporter cinq matches pour devenir la première franchise créée de toutes pièces, à être sacrée dès sa première saison dans l'un des grands championnats professionnels nord-américains.

Winnipeg qui a concédé une troisième défaite de suite, n'a plus le choix. «Notre but pour l'instant est de gagner le prochain match, je sais qu'on en est capable», a expliqué Paul Maurice, l'entraîneur de Winnipeg. Le vainqueur de ce duel affrontera pour le titre suprême Washington ou Tampa Bay qui sont dos à dos, deux victoires partout, dans la finale de conférence Est, avant le match N.5 samedi en Floride. (afp/nxp)