Tampa Bay a relancé ses actions en finale de la Conférence Est de NHL. Battu à domicile dans les deux premiers actes, le Lightning est allé s'imposer 4-2 à Washington mardi et n'est plus mené que 2-1 dans la série.

Ce succès de la franchise floridienne doit beaucoup à Andrei Vasilevskiy et à Victor Hedman. Pas toujours à son affaire dans les deux premières parties, le gardien russe s'est fait l'auteur de 36 parades, contre seulement 19 pour son vis-à-vis Braden Holtby. Le défenseur suédois a quant à lui réussi un but et deux passes décisives.

Hedman a signé un assist sur les deux premiers buts du Lightning, inscrits tous deux en supériorité numérique par Steven Stamkos (14e) et par Nikita Kucherov (22e). Il a marqué lui-même le 3-0 à la 24e minute, lui qui a réalisé au moins un point au cours de huit matches consécutifs.

Un tout autre visage

Washington, qui dispute sa première finale de Conférence depuis 1998, est revenu à deux reprises à deux longueurs. Mais le Lightning s'est redonné rapidement de l'air après avoir concédé le 3-1, Brayden Point trompant pour la quatrième fois Holtby moins de cinq minutes après le premier but des Capitals signé Brett Connolly à la 31e. Et le 4-2, inscrit par Evgeny Kuznetsov (12 tirs cadrés mardi!), est tombé trop tard (56'58'').

Tampa Bay a affiché un tout autre visage que lors des deux premiers matches et devra se montrer tout aussi conquérant jeudi à Washington, où les Capitals chercheront à enfoncer le clou dans cette série. Le Lightning a fait la différence dans les situations spéciales, marquant à deux reprises en «power play» tout en «tuant» les quatre pénalités auxquelles il a dû faire face. «Les deux équipes possèdent d'excellentes unités spéciales. Mais si nous jouons de la sorte, ils vont en profiter», a lâché le capitaine des Capitals Alex Ovechkin, muet mardi malgré ses 9 tirs cadrés.

