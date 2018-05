Washington a fait un grand pas vers la Coupe Stanley, la finale de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) en s'imposant dimanche pour la deuxième fois en trois jours dans la patinoire de Tampa Bay (6-2).

Les Capitals mènent deux victoires à zéro et n'ont plus besoin que de deux succès pour remporter la finale de la conférence Est. Sur ce qu'ils ont montré dimanche lors du match N.2, Alex Ovechkin et ses coéquipiers pourraient très bien décrocher leur billet pour la deuxième Coupe Stanley de leur histoire après celle perdue en 1998, à l'issue des deux prochains matches, mardi et jeudi, à domicile.

Les statistiques plaident de toutes façons largement en leur faveur : seules deux des 41 équipes qui ont débuté une finale de conférence avec deux victoires à l'extérieur, ne se sont pas qualifiées pour la finale.

Supériorité numérique

Les Capitals, tombeurs au tour précédent des Pittsburgh Penguins, double tenants du titre, ont pris l'avantage après seulement 28 secondes de jeu par Tom Wilson. Le Lightning a répliqué rapidement par Brayden Point et a même pris l'avantage par l'intermédiaire de sa star Steven Stamkos, sur une nouvelle situation de supériorité numérique.

Mais Washington a confirmé sa supériorité en déplacement avec une sixième victoire en sept matches grâce à une 2e période étincelante. Les Capitals ont marqué trois buts, dont un par Evgeny Kuznetsov, pièce maîtresse d'une première ligne survoltée (trois buts), avant d'assommer définitivement Tampa Bay avec deux buts de plus dans le 3e tiers-temps.

Leur gardien Braden Holtby a réalisé 33 arrêts, soit deux de plus que son homologue de Tampa Bay, Andrei Vasilevskiy, qui a vécu, avec six buts encaissées, la pire soirée de sa carrière en play-offs.

«On joue bien, mais cela n'est pas fini»

«Tout le monde tire dans le même sens, on joue bien, mais cela n'est pas fini, on sait que cela va être difficile, cela reste une équipe très difficile à manoeuvrer», a prévenu Ovechkin qui a marqué son 10e but depuis le début des play-offs.

De son côté, Stamkos n'a pas caché son inquiétude : «Il faut qu'on retrouve notre efficacité en défense, c'est ce qui nous a conduit jusqu'ici, mais contre une équipe aussi forte que Washington, on ne peut pas se permettre le moindre moment d'égarement», a-t-il prévenu.

Le vainqueur de ce duel sera opposé pour le titre à Winnipeg ou à Las Vegas. La franchise canadienne mène une victoire à zéro dans la finale de la conférence Ouest, avant le match N.2 lundi.

Le résultat de dimanche: CONFERENCE EST . A Tampa, Washington bat Tampa Bay 6 à 2 Washington mène deux victoires à zéro

Déjà joué: Match N.1: Tampa Bay - Washington 2 - 4

A venir: Match N.3, mardi 15 mai: Washington - Tampa Bay Match N.4, jeudi 17 mai: Washington - Tampa Bay Match N.5 (si nécessaire), samedi 19 mai: Tampa Bay - Washington Match N.6 (si nécessaire), lundi 21 mai: Washington - Tampa Bay Match N.7 (si nécessaire), mercredi 23 mai: Tampa Bay - Washington

CONFERENCE OUEST Winnipeg - Las Vegas 1 - 0

Déjà joué: Match N.1: Winnipeg - Las Vegas 4 - 2

A venir: Match N.2, lundi 14 mai: Winnipeg - Las Vegas Match N.3, mercredi 16 mai: Las Vegas - Winnipeg Match N.4, vendredi 18 mai: Las Vegas - Winnipeg Match N.5 (si nécessaire), dimanche 20 mai: Winnipeg - Las Vegas Match N.6 (si nécessaire), mardi 22 mai: Washington - Winnipeg Match N.7 (si nécessaire), jeudi 24 mai: Winnipeg - Las Vegas

NB: la première équipe à quatre victoires est qualifiée pour la Coupe Stanley, la finale du Championnat NHL

(afp/nxp)