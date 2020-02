La nuit de mardi à mercredi, en NHL, a été marquée par l’interruption puis le report du match entre Saint-Louis et Anaheim. La cause: après un peu plus de 12 minutes de jeu, Jay Bouwmeester a été victime d’un malaise cardiaque et s’est écroulé sur le banc des Blues. Le défenseur canadien de 36 ans a été évacué sur civière puis transféré à l’hôpital.

Wow. Scary moment during tonight’s game Jay Bouwmeester rushed to hospital after collapsing on the bench. Prayers up for him. Game with Ducks postponed pic.twitter.com/zQer9KiPve — Chris Maathuis (@sports8) February 12, 2020

Ce mercredi matin, le président des opérations hockey de Saint-Louis, Doug Armstrong, s’est voulu rassurant. «Actuellement, Jay est conscient et alerte alors qu'il subit d'autres tests par les médecins d'Anaheim», indique-t-il dans un communiqué.

Côté positif de la soirée, Kevin Fiala a encore réalisé une grosse performance. Lors de la victoire du Wild de Minnesota devant les Golden Knights de Vegas (4-0), l’attaquant saint-gallois s’est montré prépondérant avec 1 but et 2 assists. Sur ses 5 dernières sorties, il compte désormais 5 buts et autant d’assists.

En revanche, Nico Hischier est toujours sur le flanc. Touché au genou, le Valaisan n’est pas apparu sur la glace pour la 4e fois d’affilée. Son équipe, les Devils de New Jersey, s’est inclinée face aux Panthers de Floride (3-5). Son coéquipier Mirco Müller, en plus de 15 minutes, n’a pas brillé, c’est le moins qu’on puisse dire. Il a terminé avec un bilan de -3.

Enfin, Gaëtan Haas et Nino Niederreiter ne se sont pas particulièrement distingués avec les Edmonton Oilers (victoire 5-3 contre les Blackhawks de Chicago) et les Hurricanes de la Caroline (défaite 1-4 face aux Stars de Dallas).

NHL. Matches de mardi: Dallas - Carolina 4 - 1 ; Colorado - Ottawa 3 - 0 ; Edmonton - Chicago 5 - 3 ; Minnesota - Las Vegas 4 - 0 ; Winnipeg - NY Rangers 1 - 4 ; Buffalo - Detroit 3 - 2 ; Toronto - Arizona 3 - 2 (a. p.) ; New Jersey - Florida 3 - 5 ; NY Islanders - Philadelphie 5 - 3 ; Pittsburgh - Tampa Bay 1 - 2 (a. p.).