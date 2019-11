1. Babcock prend la porte

Mercredi, à 16h45, heure de la cote Est nord-américaine, toutes les chaînes de télévision sportives ont chamboulé leur programmation. Il y a eu les «Breaking News», puis les analyses d’experts appelés à la hâte pour commenter LA nouvelle: l’entraîneur Mike Babcock (56 ans) a été congédié par les Maple Leafs de Toronto.

Osons une comparaison avec le sport roi de notre côté de la gouille: Babcock, c’est un peu le Mourinho du puck. Il a remporté les grands honneurs il y a quelques années (la Coupe Stanley en 2008 avec les Red Wings de Detroit Red et les titres olympiques de 2010 et de 2014 avec le Canada, notamment), il n’a pas gagné grand chose à part un paquet de billets verts ces dernières saisons et, par son attitude hautaine, il semble s’être autoproclamé «docteur ès rondelles». «Le hockey a changé, mais sa méthode n’a pas vraiment évolué, nous a résumé Dany Dubé, consultant au «Réseau des Sports». Il a fini par perdre son vestiaire.»

Pourtant, le scénario n’était guère prévisible avant la saison. La loterie «Mise-o-jeu» avait lancé un pari sur l’identité du premier de 31 hommes de banc viré par une organisation de NHL. La cote de Babcock était de 100 contre 1.

En 2015, Mike Babcock s’était entendu pour huit ans et, accessoirement pour 50 millions de dollars américains, avec le club de la Ville-Reine, qui ne dispose pas de photos en couleur de ses joueurs avec la Coupe Stanley puisque son dernier sacre date de 1967. En quatre exercices et des poussières, «le génie» n’a pas remporté une seule série éliminatoire et les Maple Leafs, qui ont perdu leurs six derniers matches, ne pointent aujourd’hui qu’au 10e rang du classement de l’Association de l’Est.

A la tête d’une formation déséquilibrée, puisque trois attaquants stars (John Tavares, Auston Matthews et Mitch Marner) pèsent pour 35 millions sur la masse salariale dont le plafond est fixé à 81,5 millions pour l’ensemble de l’équipe, Babcock a notamment entretenu une relation tendue avec un Matthews qui ne semblait pas adhérer à sa philosophie d’une autre époque (c’est comme ça et pas autrement).

Le technicien a peut-être aussi perdu son poste à cause de Marc-André Fleury, le gardien des Golden Knights de Vegas. Mardi, à trois minutes du coup de klaxon, alors que le club du Nevada menait 3-2 contre les Ontariens, «Flower» a effectué une parade époustouflante sur un lancer de Nic Petan.

Que serait-il advenu si le portier québécois n’avait pas été aussi extraordinaire devant son filet? Et si les Leafs s’étaient imposés en prolongation ou aux tirs aux buts? Avec des si, bien sûr, Montréal ne serait pas privé de Coupe Stanley depuis 1993 et les Nordiques seraient toujours à Québec.

Sans les «si», le constat est plus limpide. Jusqu’ici coach des Marlies, la filiale des Maple Leafs en AHL, le Canadien Sheldon Keefe est le 31e entraîneur en chef de Toronto et Babcock recevra encore quelque 18 millions pour siroter des pinacoladas sous les cocotiers en attendant qu’un membre de son réseau, ce bon vieux «Old Family Network», lui offre un nouveau challenge.

2. La surprise «Sénateurs»

On a assisté à un match entre le Canadien de Montréal et les Sénateurs d’Ottawa qui ne laissera pas de trace indélébile dans le livre d’histoire(s) du hockey. Déjà engagées la veille, les deux équipes ont tiré la langue et n’ont pas pratiqué un jeu flamboyant. Les Habs ne sont pas parvenus à concrétiser leur domination des vingt premières minutes et la formation ontarienne a passé l’épaule dans la prolongation grâce à une réussite de Brady Tkachuk qui a enrhumé Tomas Tatar (1-2).

Plus tôt dans la partie, Jean-Gabriel Pageau avait signé son 13e but de la campagne, son 10e en novembre. Le petit attaquant des Sens est le joueur le plus productif de la ligue lors du deuxième mois du calendrier. «Tout va bien pour moi, a-t-il souri après la rencontre. Mais je dois cette bonne séquence à mes partenaires de trio qui abattent un gros travail.»

Les Habs, eux, ont subi un troisième revers de rang. Une situation qui irrite l’entraîneur Claude Julien: «On semble avoir frappé un mur au niveau de la production.»

3. Lécher: oui. Cracher: non!

Maintenant, on le sait: en NHL, tout est dans la nuance. Prenons le cas du dépôt de salive sur le visage d’un adversaire.

Il y a la méthode non punissable, la «Brad». En mai 2018, lors d’un match de play-off entre les Boston et Tampa Bay, Brad Marchand avait léché le visage de Ryan Callahan.

«Lichette-gate» : la LNH rencontre Brad Marchand et le DG des Bruins Don Sweeney https://t.co/wgpmD8FgQ2 pic.twitter.com/CEFHZwd24Q — TVA Sports (@TVASports) May 5, 2018

Le rat des Bruins s’en était sorti avec une remontrance de la part du Préfet de la discipline. En gros: «Tu sais, Brad, c’est pas bien ce que t’as fait. Faudra plus recommencer, Brad, hein, t’es d’ac?»

Et il y a la méthode «ganz verboten» qui coûte bonbon, la «Garnet».

Plus tôt cette semaine, lors d’un duel entre les Capitals de Washington et Anaheim, cela a brassé en fin de deuxième période. Lors d’une distribution de gnons et un échange de propos dépourvus d’aménité, Garnet Hathaway a eu la très mauvaise idée de cracher à la figure d’Erik Gubrandson, des Ducks.

Des fois la #NHL c'est moche : Erik Gudbranson qui met une petit droite à Garnet Hathaway qui lui crache dessus.



???? @CapitalsFrance @DucksFr pic.twitter.com/eVS6neJNkg — Jeudepuissance (@jeudepuissance) November 19, 2019

Le Préfet a haussé le ton, imposé trois matches de suspension au joueur des Capitals, qui sera privé de salaire durant sa pénitence. 24’000 dollars seront soustraits à sa fiche de paie et versés au Fonds d’urgence d’aide aux joueurs.

On applaudit.

Mais on ne comprend toujours pas pourquoi la peste des BB n’est pas passée par la même case. Parce qu’il fait vendre davantage de billets que Hathaway?

4. La frousse

Durant la première période du duel entre le Canadien de Montréal et les Sénateurs d’Ottawa, la foule s’est terrée dans le silence pendant de longues secondes. Suite à une charge de Cale Fleury, Vladislav Namestnikov a été projeté contre la bande et est resté étendu sur la glace du Centre Bell.

Cale Fleury HUGE hit on Vladislav Namestnikov. #Habs pic.twitter.com/lMzIeihdFY — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) November 21, 2019

Légale, la charge n’a pas suscité de débat.

Cale Fleury a simplement barré le passage à Namestnikov qui est ensuite allé donner très durement contre la bande. Le jeune défenseur du #CH n'a rien à se reprocher sur le jeu... #Sens — Francois Gagnon (@GagnonFrancois) November 21, 2019

Derrière son banc, DJ Smith, l’entraîneur des Sens, n’a pas mastiqué son chewing-gum avec davantage d’intensité que d’ordinaire. Faut dire qu’il lui est difficile d’être plus actif dans ce domaine.

Le Russe, lui, a pu quitter l’aire de jeu sur ses patins, soutenu par un coéquipier. Touché au bas du corps, il a été contraint de mettre un terme à sa soirée de travail. En quelques heures, le club de la capitale canadienne a donc perdu les services de deux attaquants. Plus tôt dans la journée, le vétéran Bobby Ryan avait sollicité le programme d’assistance aux joueurs de la NHL.

Bobby Ryan quitte les Sénateurs pour une durée indéterminée pour participer au programme d’aide de la LNH https://t.co/mIvqEJ6Vzv pic.twitter.com/LDfLsRaiQY — TVA Sports (@TVASports) November 20, 2019

Dans un tel cas, la nature du mal dont souffre le joueur demeure confidentielle.

5. La belle histoire

Un seul Suisse était en uniforme alors que seulement deux matches figuraient au calendrier: Jonas Siegenthaler. Le défenseur zurichois a été confronté à la défaite 4-1 avec les Capitals de Washington à New York contre les Rangers emmenés par un Artemi Panarin en feu (deux buts). Aligné durant 15’37'', il a rendu une carte de -1 et a été témoin de deux moments marquants.

D’abord, de la 454e victoire du gardien Henrik Lundqvist. Grâce à ce gain, le vétéran suédois rejoint Curtis Joseph au cinquième rang des portiers qui ont collecté le plus de succès.

Ensuite, d’une scène touchante lors d’une pause commerciale. Alors que les Rangers honoraient les soldats américains, un enfant prénommé Luke a vécu une émotion qu’on ne voit d’ordinaire que dans les films.

Luke's father spent the last year in Afghanistan.



Tonight, he returned and surprised his son. ?? pic.twitter.com/HK4nUAN4Ar — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) November 21, 2019

Questionné par l’animateur pour un jeu bidon, le gamin a gagné un chandail. Et qui le lui a remis? Son père, un soldat qui était basé en Afghanistan depuis un an et que Luke n’avait plus vu depuis.

Les images sont tellement parlantes que tout autre commentaire serait superflu. Non?

Emmanuel Favre