Dix ans après avoir livré leur dernier match de play-off de NHL à domicile, les Carolina Hurricanes ont signé une probante victoire contre les Washington Capitals (5-0) et sont revenus à 2-1 dans la série. Dominatrice (45-18 dans la statistique des tirs cadrés), l’équipe entraînée par Rod Brind’Amour a pu compter sur le flair offensif de Warren Foegele et de Dougie Hamilton, qui ont tous les deux allumé à deux reprises la lampe. Aligné durant 20’21, l’ailier grison Nino Niederreiter n’a pas obtenu de point. Le duel a été pimenté par un furieux combat au terme duquel le joueur étoile Alex Ovechkin a mis k.-o. un autre Russe, la recrue Andrei Svechnikov.

Alex Ovechkin drops Andrei Svechnikov with a big right hand, knocking Svechnikov out of the game.#TakeWarning #ALLCAPS pic.twitter.com/Y8TYDxs82q — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) April 16, 2019

Sans Yannick Weber (surnuméraire), mais avec l’arrière bernois Roman Josi, les Nashville Predators se sont imposés 3-2 à Dallas et ont pris les devants dans la série (2-1). Le Finlandais Mikael Granlund, qui avait été obtenu auprès du Minnesota Wild en retour du Saint-Gallois Kevin Fiala le 25 février, a marqué le but de la victoire à huit minutes du coup de klaxon.

De retour dans l’alignement du Colorado Avalanche, l’ailier zurichois Sven Andrighetto a enregistré un succès face aux Calgary Flames (6-2). L’équipe de Denver, qui doit une fière chandelle à Nathan MacKinnon (deux buts et un assist lors de la première période), a ainsi pris le commandement dans le duel au meilleur des sept matches (2-1).

Nathan MacKinnon scores on the power play and THE CROWD GOES WILD!#GoAvsGo pic.twitter.com/Kx2oZcsPaI — x- Colorado Avalanche (@Avalanche) April 16, 2019

Les Toronto Maple Leafs se situent dans une position identique face aux Boston Bruins. Dans l’acte III, Auston Matthews (un goal et un assist) et ses coéquipiers ont touché deux fois la cible en supériorité numérique et se sont imposés 3-2. (nxp)