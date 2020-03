Voilà une semaine que Nico Hischier est en pause. Depuis une défaite 2-5 à domicile face aux Pittsburgh Penguins, l’international suisse prend son mal en patience. Comme le reste de la planète. La saison de NHL reprendra-t-elle? Personne ne peut le dire, même si les signaux ne sont guère positifs à l’heure actuelle. Alors, le Haut-Valaisan attend. La ligue a autorisé les joueurs à rentrer au pays pour 40 jours au minimum. Même les Européens. On fait le point sur cette situation particulière.

Nico Hischier, d’où nous parlez-vous?

Je suis actuellement dans le New Jersey. Je ne sais pas si je dois rentrer ou non. J’ai évidemment envie de voir ma famille et mes proches. Mais dans le même temps, il y a toujours une possibilité que la saison reprenne. A vrai dire, personne ne sait vraiment pour le moment. Dans ces conditions, cela me paraît difficile de quitter les États-Unis, avec le risque de ne plus pouvoir y rentrer dans quelques semaines. Je passe actuellement des coups de fil pour savoir comment réagir au mieux.

Et comment se passent vos journées?

Je fais du jogging. À la maison, je fais des exercices de renforcement musculaire, principalement au poids de corps. Cela passe le temps, tout en nous gardant un peu en forme. Les salles de musculation sont fermées. Le centre d’entraînement nous est également interdit. C’est pourquoi il est important de faire de l’exercice dans son coin. C’est une situation très spéciale et tout semble prendre plus de temps que d’habitude. Alors je reste beaucoup à la maison. Je me lave souvent les mains et j’attends. Je ne suis pas trop affecté par cette situation, car je suis en bonne santé. Et je me rends bien compte que tout ce qui a été décidé ces temps est pour le bien du plus grand nombre.

L’évolution de la situation en Amérique du Nord et les décisions politiques ont été plus lentes qu’en Suisse. Comment avez-vous vécu ce décalage depuis là-bas?

J’étais constamment en contact avec ma famille. Il y a rapidement eu des matches à huis clos en Suisse alors que nous jouions normalement en NHL. C’était bizarre. Je parlais avec mon frère (ndlr: Luca, joueur de Davos), qui me racontait ses matches sans spectateurs. Cela semble l’avoir beaucoup marqué. En suivant de près la situation en Suisse, je savais que tôt ou tard ce serait pareil pour nous en NHL. Je n’ai donc pas vraiment été surpris lorsque les dirigeants nous ont mis en pause.

Que retenez-vous de cette saison 2019-2020?

Je suis emprunté pour faire un bilan sans savoir si c’est vraiment terminé. Si je ne parle que de moi, je pense que ma saison était correcte. Mais je ne suis pas satisfait des résultats de notre équipe (ndlr: 69 matches, 29 victoires). Ce d’autant plus que nos attentes étaient élevées.

Et au niveau du jeu, dans quel domaine avez-vous progressé?

Aux engagements (ndlr: il est passé de 45,2% à 51,7% depuis la saison dernière)! Je me sens beaucoup mieux dans cet exercice. Sinon, je pense être devenu plus fort physiquement, ce qui me permet d’être meilleur défensivement et dans les bandes également.

Nous attendons désormais la décision d’annuler le championnat du monde en Suisse. Comment le vivez-vous?

C’était un de mes objectifs, c’est sûr. Je serais très triste, car c’était dans ma tête depuis un bout de temps. Mais encore une fois, tout le monde a conscience des raisons qui pousseraient à prendre une telle décision. Comme je l’ai déjà dit précédemment , la santé doit toujours primer.

Propos recueillis par Grégory Beaud