Nouvel ambassadeur de «Sky Switzerland», Nico Hischier (20 ans) a démontré qu’il n’était pas seulement habile dans le maniement de la crosse, le sens du placement et le dernier geste devant le filet. Le joueur de centre haut-valaisan des Devils du New Jersey, club de NHL qu’il a rejoint samedi après trois mois passés en Suisse, a aussi un talent d’acteur.

S’il a encore beaucoup à apprendre dans ce registre pour concurrencer PK Subban - le futur mari de Lindsey Vonn qui a été échangé aux Devils durant la période estivale - le premier choix du repêchage 2017 s’est prêté au jeu d’une caméra cachée pour le tournage d’une vidéo promotionnelle qui a eu lieu sur une patinoire de Suisse romande. «Au début, j’étais un peu nerveux, nous raconte le No 13 de New Jersey avant de traverser l’Atlantique. Mais le stress a vite cédé sa place au fun.»

Soudain, le «vieux »se redresse...

La trame: grimé en maître de glace quinquagénaire, Nico Hischier demande à l’entraîneur d’une équipe de jeunes s’il peut prendre part à l’entraînement. Surpris, les enfants le regardent en souriant alors que le coach supplie ses protégés d’y aller mollo avec ce vétéran dont le patinage manque d’assurance. «A ce stade, j’ai la conviction que personne ne m’a reconnu», reprend Hischier.

Et soudain, bien sûr, le «vieux» se relève, se saisit de la rondelle et slalome entre les juniors qui ne parviennent plus à se saisir du puck. «Là, certains ont dû se poser des questions, admet l’international suisse. Mais personne n’a dit mon nom.» Ce n’est que lorsque la barbe est tombée que le mystère a été élucidé. Les gamins ont compris qu’ils n’avaient pas été tournés en bourriques par un nobody de l’âge de leurs grand-pères. Mais par le meilleur attaquant de l’histoire du hockey suisse, qui s’apprête à entamer sa troisième saison dans la plus prestigieuse ligue du monde. «C’était un moment vraiment cool», résume Hischier.

Les juniors, eux, se sont forgés un souvenir qu’ils auront probablement du plaisir à raconter quand ils deviendront à leur tour d’alerte quinquas.