Vendredi, Nico Hischier (20 ans) a conclu un nouvel accord de sept ans avec les New Jersey Devils (NHL). Le pacte, qui lui rapportera 50,75 millions de dollars américains, soit 7,25 millions par saison dès 2020-2021, est le plus important jamais consenti à un hockeyeur suisse.

Le joueur de centre valaisan l’a expliqué à Amanda Stein, journaliste affiliée à l’équipe de la banlieue new-yorkaise: les premières discussions en vue de la conclusion d’un nouvel accord avaient débuté avant l’amorce du camp d’entraînement, en septembre, et se sont finalisées vendredi. «C’est une journée excitante pour moi et ma famille, a lâché l’ancien junior du HC Viège. Oui, je suis heureux avec ce contrat.»

Actuellement blessé - «mais ce n’est pas bien grave», nous a-t-il certifié -, Nico Hischier avait amassé 52 points lors de sa première saison en NHL et en avait ajouté 47 (en 69 matches) en 2018-2019. En six parties dans la campagne actuelle, il a obtenu deux mentions d’aide.

#WeAreTheOnes who are committed to Jersey.



The #NJDevils today signed center Nico Hischier to a seven-year contract extension with an average annual value of $7,250,000.