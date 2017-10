Hischier s'est fait l'auteur d'une passe décisive sur le deuxième but des Devils, offrant un caviar à son coéquipier Brian Gibbons, le tout sous les yeux de ses parents. New Jersey (qui compte un autre joueur suisse dans ses rangs, Mirco Mueller) a battu les Buffalo Sabres 6-2 et signe ainsi sa deuxième victoire en deux matches. (Le Matin)