Les hommes de Patrick Fischer se sont créés de nombreuses occasions de marquer, mais ils ont manqué de réalisme face au gardien Sebastian Ylonen en première période. A l’image de Nico Hischier - il fêtait sa première cape internationale – qui a trop enlevé son tir alors qu’il se trouvait en position idéale (13e). Titularisé dans les buts suisses, Reto Berra n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.

Grégory Hofmann, en début de deuxième période, a trouvé la faille lorsqu’il s’est présenté seul face au gardien français (22e, 1-0). Quelques minutes plus tard, Andres Ambühl doublait la mise en supériorité numérique (28e, 2-0).

There it is! Nico Hischier scores his first for the Swiss national team. Assist by #Isles Yannick Rathgeb. 3:0 SUI. pic.twitter.com/dFMjuLH42M