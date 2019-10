Les New Jersey Devils ont offert un contrat de sept ans d’une valeur totale avoisinant les 50 millions de dollars à Nico Hischier, comme l'avait anticipé le journaliste de The Athletic Pierre Lebrun en début de soirée vendredi.

#WeAreTheOnes who are committed to Jersey.



The #NJDevils today signed center Nico Hischier to a seven-year contract extension with an average annual value of $7,250,000.