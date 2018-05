1992: Naissance le 8 septembre à Coire, où il commencera le hockey avant de «monter» à Davos. 2009: Départ aux États-Unis pour parfaire son développement en ligue juniors. 2010: Il est drafté par les New York Islanders en cinquième position. 2013: Médaillé d’argent au Mondial de Suède, il termine le tournoi avec cinq buts. 2013: Il est transféré à Minnesota, où il deviendra un «vrai» joueur de NHL. 2017: Il signe un contrat de cinq ans et 26 millions de dollars avec le Wild.

- Nino Niederreiter, on n’a jamais vu une équipe de Suisse dominer physiquement ses adversaires comme vous le faites actuellement…

Vous trouvez? C’est plutôt une bonne chose à entendre. Entre nous, nous parlons beaucoup de l’évolution des mentalités. Comme nous avons une dizaine de nouveaux joueurs dans cette équipe, ils amènent tous un petit quelque chose. Chacun à sa façon apporte un surplus d’envie. Cela bonifie tout le groupe.

- Peut-on dire que la médaille de Stockholm, en 2013, a été un tournant pour le hockey suisse?

Oui, sans aucun doute. Depuis, on nous prend largement plus au sérieux. Avant cela, la Suisse était connue pour le fromage et ses joueurs de hockey trop légers (rires). Petit à petit, on devient une nation crédible, même aux yeux des pays plus huppés. Mais, pour pouvoir être au niveau du top 6, il nous reste encore pas mal de travail.

- Finalement, le développement de Nino Niederreiter suit la même courbe que celui du hockey suisse...

Pour moi aussi, il y a un avant et un après-2013, c’est évident. Je savais de quoi j’étais capable, mais je n’avais pas eu l’occasion de le prouver. Du coup, je n’avais aucune confiance en moi lorsque je jouais. Après Stockholm, j’ai été transféré à Minnesota, où j’ai eu une vraie chance. L’expérience acquise en équipe de Suisse m’a aidé.

- Vous n’avez jamais voulu tout abandonner et revenir en Suisse?

Jamais. Même pas une seconde. J’ai toujours rêvé de NHL, alors je ne voulais pas lâcher parce que la dernière marche était élevée. Je suis un gars qui a toujours tout donné pour y arriver. Que ce soit en hockey ou dans n’importe quel autre sport comme le tennis, je vais tout faire pour progresser encore.

- On en revient à ces histoires de mentalité…

On y revient toujours! (rires)

- Pourquoi le Suisse de base n’a pas la bonne mentalité pour y arriver, selon vous?

Ce n’est pas une question de bonne ou mauvaise mentalité. Mais prenons l’exemple de la faculté à marquer des buts. Ce n’est pas dans notre ADN.

- Cela s’apprend vraiment?

Disons que l’instinct du buteur, c’est quelque chose d’assez inné. Mais la puissance du shoot et sa précision sont deux aspects sur lesquels chaque joueur peut influer. Je remarque qu’aux États-Unis, tirer au but est toujours l’option No 1. En Suisse? On va sans cesse vouloir faire la jolie passe. Nous devons nous inspirer de cet état d’esprit. Avec Kevin Fiala, Timo Meier, nous commençons à avoir quelques joueurs capables de le faire. Cela prend du temps, mais la direction prise est bonne.

- Si ces joueurs y arrivent, c’est aussi grâce à vous...

Ce serait prétentieux de ma part de le dire. Mais il faut toujours quelqu’un pour ouvrir la voie. Mark Streit l’a été pour beaucoup de joueurs. Il a prouvé que c’était possible.

- Et vous, vous aviez toujours cru que c’était réaliste de jouer en NHL?

C’est très difficile de dire que je m’y attendais. J’ai toujours pensé avoir les capacités pour devenir un bon joueur. J’ai rêvé d’avoir une chance en NHL. Mais, pour y arriver, il faut tout de même de la réussite. Pour moi, comme je l’ai dit, c’est le transfert à Minnesota qui a été le tournant.

- Aujourd’hui, vous êtes le vrai leader de cette équipe. Il paraît loin, le Mondial 2010 où vous débarquiez sur la pointe des pieds...

Mon Dieu, oui! Ça fait un bail. Mais je m’en souviens comme si c’était hier. La première fois que je suis monté dans le bus, Segi (ndlr: Matthias Seger) m’a demandé de le rejoindre au dernier rang. Il m’a expliqué comment noter les points au jass (rires). C’était un moyen comme un autre de m’accepter. Petit à petit, je me suis fait ma place. Désormais, c’est mon rôle d’intégrer tout le monde.

- Le leadership est-il inné ou acquis?

Je suis persuadé que cela s’apprend. Mais pas sans expérience. Je dispute ici mon cinquième championnat du monde. La dernière fois que je suis venu à Moscou (ndlr: 2016), j’avais déjà essayé de prendre plus de place dans le vestiaire et pas seulement sur la glace. En tant que joueur de NHL, je sais que c’est ce que mes coéquipiers vont attendre de moi.

- Cette étiquette de joueur de NHL est-elle compliquée à porter?

Ce n’est pas simple dans le sens où tout ce que tu fais va être davantage décortiqué, voire critiqué, car tu es un joueur de NHL. C’est normal, évidemment et cela pousse à en faire plus encore. Mais, au final, cela ne doit pas enlever de la pression aux autres joueurs. C’est ce que j’apprécie dans notre vestiaire. Tout le monde joue de la même façon.

- Peut-on dire que cette formation est la plus forte de l’histoire du hockey suisse?

Je trouve compliqué de comparer les époques. Ce n’est pas la première fois qu’il y a une bonne équipe nationale au championnat du monde. Moi, je préfère analyser cela en termes de tendance. Si nous avons la chance d’être là aujourd’hui, c’est parce que des joueurs nous ont maintenus année après année dans le Groupe A. De ces présences répétées a découlé une progression globale du hockey sur glace en Suisse. Cela fait des années que l’on ne doit plus justifier notre présence dans l’élite. On peut désormais regarder plus haut. Aujourd’hui, nous sommes respectés et c’est grâce aux anciens.

- Est-ce trop tôt pour parler de médaille?

Oui. Pour le moment, nous avons gagné les matches qu’il fallait. Nous aurions sûrement dû battre les Tchèques. Au final, nous avons les points nécessaires pour envisager les quarts de finale. Ensuite, tout peut aller très vite. Franchement, lors de la médaille à Stockholm, tout est allé si vite. D’un coup, tu te réveilles un matin, et le soir tu joues la finale du championnat du monde en n'ayant rien vu venir. C’est pourquoi il ne faut pas trop nous projeter. Ce serait dangereux. (Le Matin)