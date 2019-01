Nino Niederreiter est entré du mauvais patin dans sa nouvelle aventure en NHL. Échangé aux Carolina Hurricanes par le Minnesota Wild, l'attaquant grison n'a ni gagné, ni comptabilisé, pour sa première sortie sous le maillot des Hurricanes, qui se sont inclinés 1-4 à domicile contre les Ottawa Senators. «El Nino» a passé près de 17 minutes sur le glace et a adressé quatre tirs.

Du côté des Vancouver Canucks, Sven Bärtschi a pu célébrer son septième but de la saison. Il a inscrit le 2-1 sur un service génial de Derrick Pouliot. Les Canucks se sont imposés 4-3 contre les Buffalo Sabres.

Get a load of those moves from @lordricky51. ???? pic.twitter.com/ZNbgvXSIy6