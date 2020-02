Nino Niederreiter a inscrit son neuvième but de la saison dans la nuit de mardi à mercredi, alors que sept matches figuraient au calendrier de la NHL.

A Nashville, l’ailier grison a contribué à la victoire des Carolina Hurricanes (1-4) en signant le 1-3 à la 29e minute.

Il l’a fait dans des circonstances émotives puisque sa maman était dans les tribunes.

Dans le camp des Predators, les défenseurs bernois Yannick Weber et Roman Josi (qui n’a plus marqué depuis le 23 décembre) ont terminé la rencontre sur un différentiel de -1.

L’arrière zurichois Mirco Müller (-1) et le joueur de centre valaisan Nico Hischier (-2) ont également connu une partie difficile à St.Louis, où les New Jersey Devils ont subi la loi des Blues (3-0).

Sans le défenseur zougois Luca Sbisa, blessé, les Winnipeg Jets se sont imposés contre les Los Angeles Kings (6-3). Il s’agit de leur cinquième succès lors de leurs sept dernières sorties.

A Philadelphie, les Columbus Blue Jackets ont accordé cinq goals sur les quinze tirs des Flyers (5-1). Le gardien letton à licence suisse Elvis Merzlikins a été remplacé à la 44e minute après avoir concédé le 4-1.

