Nino Niederreiter a fait parler la foudre face à Vancouver. «El Nino» a permis à Carolina d'égaliser (1-1, 22e) sur un enchaînement magnifique. Menés après le premier tiers, les Hurricanes ont renversé la tendance en moins de cinq minutes (2-1, 25e). Le match est toujours en cours (2-2 après 40 minutes de jeu).

Niederreiter était muet depuis six rencontres et un but lors de la victoire des siens face à Los Angeles le 11 janvier dernier. Le Grison a porté son total de points à 23 en inscrivant son 7e but de la saison. Son meilleur bilan comptable en NHL remonte à l'exercice 2016-2017 lorsqu'il avait cumulé 57 unités (en 82 matches) avec Minnesota.

Siegenthaler battu

Autre Suisse engagé dimanche, Jonas Siegenthaler a été battu à domicile avec Washington par Pittsburgh (3-4). Le défenseur, qui a cadré deux tirs, a été aligné durant 11’28. Il affiche un bilan négatif (-1) durant cette défaite.