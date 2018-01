1. Un deuxième tour du chapeau pour El Nino

Nino Niederreiter, qui n’avait plus chaussé ses patins depuis le 22 décembre pour des raisons médicales, a connu toute une soirée avec le Wild du Minnesota. Face aux Sabres de Buffalo (victoire 6-2) l’attaquant grison a obtenu le deuxième hat-trick de sa carrière.

Il a enfilé son 11e but saisonnier à la 2e minute.

NINO NIEDERREITER JUST A MINUTE IN! pic.twitter.com/lz0oqFiNcL — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 5 janvier 2018

Il a signé le 12ème à 14e minute en supériorité numérique.

BUF@MIN: Niederreiter buries PPG for second goal https://t.co/JvvF4WeYYX — NHL Goal Tracker (@NHLGoalTracker) 5 janvier 2018

Il a complété l’œuvre avec un 13e goal à la 25e.

Some pretty passing before @thelnino22 taps in his third of the game. ???????????? pic.twitter.com/cr1zffp0pV — NHL (@NHL) 5 janvier 2018

Il s’agit du deuxième tour du chapeau accompli par l’ailier helvétique. Le premier datait du 13 novembre 2014 et avait déjà été réalisé contre les Sabres.

S’il était content de sa performance, El Nino était surtout heureux d’avoir connu un match historique alors que ses parents étaient présents dans les tribunes.

Niederreiter: “It’s cool to have the chance to score a hat trick in front of my parents.” #mnwild — Minnesota Wild (@mnwild) 5 janvier 2018

Par ailleurs, grâce à sa partie extraordinaire, Niederreiter a déboulonné Mark Streit de première place du classement des buteurs suisses en saison régulière. Le Grison a porté son compteur à 98 réussites; le Bernois en avait 96.

With 3 goals at least tonight, #mnwild winger Nino Niederreiter, with 98 goals, passed his buddy Mark Streit (96) as the all-time leading Swiss goal scorer in NHL history — Michael Russo (@RussoHockey) 5 janvier 2018

2. Une 18e mention d’aide pour Der Nico

Nico Hischier, des Devils du New Jersey, a prolongé sa séquence prolifique. Le joueur de centre haut-valaisan, qui soufflait ses 19 bougies, a ajouté un 18e assist à sa collecte saisonnière à Dallas, où les Stars se sont imposés 4-3.

Il a distillé la passe qui a permis à Taylor Hall d’inscrire le 3-2.

Taylor Hall gets a lucky bounce off of Pateryn and the Devils are within 1! pic.twitter.com/xlnyuHw5rq — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 5 janvier 2018

L’ex de Viège et de Berne a inscrit à cinq reprises son nom sur la feuille des compteurs lors des cinq dernières parties.

3. L’arrêt époustouflant de Price

La question devrait tourner en boucle entre les deux oreilles d’Ondrej Palat, du Lightning de Tampa Bay: «Mais comment Carey Price a-t-il pu me priver du but de la victoire?»

En prolongation, le gardien du Canadien de Montréal a réalisé un arrêt époustouflant face à l’attaquant venu de Floride.

Cette parade, qui figurera pendant longtemps dans le top 10 des arrêts de la décennie, a permis aux Habs de se rendre en fusillade, exercice dans lequel le petit Paul Byron a été l’unique joueur à allumer la lampe.

Paul Byron goes roof-daddy on Vasilevskiy #Habs pic.twitter.com/1hSxbF5CNM — Shayne Pasquino (@shaynepasquino) 5 janvier 2018

Conséquence No 1: le Canadien a mis fin à une séquence de cinq défaites en faisant trébucher la meilleure équipe de la Ligue (2-1 ap).

Le meilleur match du Canadien cette saison : https://t.co/hXgABxyNUZ — L'Antichambre (@Antichambre) 5 janvier 2018

Conséquence No 2: le capitaine Max Pacioretty, qui a mis un terme à une terrible phase de treize matches sans but, n’a pas inscrit le 1-0 pour du beurre.

Pas de doute, celui-là va faire du bien! ???? pic.twitter.com/ro9lpdwInO — LNH (@LNH_FR) 5 janvier 2018

Conséquence No 3: les partisans sont contents.

#Habs Tout le monde salue la foule, même Price. 20 000 spectateurs rentrent à la maison heureux. Il n'y a pas eu beaucoup de bons matchs ici cette saison. Celui-là en était un très bon — Guillaume Lefrançois (@glefrancoisLP) 5 janvier 2018

4. Montoya échangé aux Oilers

Dès la fin du match contre le Lightning, le Canadien de Montréal a procédé à une transaction. De retour aux affaires après avoir soigné les séquelles d’une commotion cérébrale pendant deux mois, Al Montoya a été échangé aux Oilers d’Edmonton.

Les Canadiens ont échangé ce soir le gardien de but Al Montoya aux Oilers d'Edmonton, en retour d'un choix conditionnel de 4e tour en 2018.



LIRE->https://t.co/t1ToWwbm4f. — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 5 janvier 2018

La monnaie d’échange sera tributaire des présences de Montoya devant le filet des Huileux.

Si Montoya joue 7 matches ou plus avec les Oilers le choix conditionnel en sera un de 4e ronde. Moins de 7 matches, un choix de 5e ronde. #CH — Chantal Machabee (@ChantalMachabee) 5 janvier 2018

A priori, le vétéran finlandais Antti Niemi demeurera donc le substitut de Carey Price cette saison. Mais l’avenir semble appartenir à Charlie Lindgren, qui avait connu une séquence convaincante en novembre lorsque Price était blessé.

Avec l'échange d'Al Montoya, la porte s'ouvre pour Charlie Lindgren dès la prochaine campagne : https://t.co/VApulRiVyB — L'Antichambre (@Antichambre) 5 janvier 2018

5. Il lui arrache la barbe

Voici ce que Joe Thornton, des Sharks de San Jose, a perdu lors du match contre les Maple Leafs, à Toronto.

La barbe de Joe Thornton a payé le prix ? https://t.co/qcxCDUk3wX #SJSharks pic.twitter.com/dlfe1XwGxw — 25stanley (@25stanley) 5 janvier 2018

Le vétéran, un ex du HC Davos, a égaré son précieux bien lors de cette échauffourée avec Nazem Kadri.

Things got a little hairy between Nazem Kadri and Joe Thornton ???? https://t.co/QpWkUDNOCF pic.twitter.com/U2m7f1fvqk — HockeyNightInCanada (@hockeynight) 5 janvier 2018

Pas bien vu? L’arrêt sur image est éloquent.

Nazem Kadri LITERALLY ripped out a chunk of Joe Thornton’s beard.https://t.co/Z8mrPHcBFV pic.twitter.com/gcfCAwSTRe — Sportsnet (@Sportsnet) 5 janvier 2018

(Le Matin)