Après une dernière saison calamiteuse, le grand CP Berne prépare un avenir qu'il espère à nouveau radieux. Le club de la capitale a dévoilé lundi l'identité du nouvel entraîneur qui doit relever cette lourde tâche. Il s'agit du Canadien Don Nachbaur. «Don qui?» Telle est la question qu'ont dû se poser bien des amateurs de hockey sur glace dans le pays.

Un duo complémentaire

Car l'entraîneur de 61 ans, qui possède le double passeport canadien et autrichien, est inconnu, ou presque, en Suisse. Un choix déroutant, le premier de Florence Schelling depuis sa nomination (inattendue) à la tête du secteur sportif en avril.

La Zurichoise de 31 ans aurait pu se protéger en appelant une star à la barre. «Choisir un grand nom n'est pas forcément synonyme de succès, balaie-t-elle d'entrée. Don a une longue expérience et je trouve positif qu'il ne connaisse pas la National League. A ses côtés, Lars (ndlr: Leuenberger) apporte justement cette expertise. Ces deux profils vont parfaitement se compléter.»

Rencontre en 2019

Schelling avait déjà rencontré Nachbaur dans une autre vie. Enfin, c'était il y a un an seulement, lors d'un atelier pour entraîneurs organisé à Lausanne dans le cadre des «NHL Global Series». Mais beaucoup de choses ont changé depuis. «Nous avions longuement échangé et le contact est tout de suite passé entre nous, se souvient-elle. Mais je n'aurais jamais imaginé occuper ce poste quelques mois plus tard à Berne, et que Don postule pour le poste d'entraîneur.»

Car ce choix n'a rien d'un coup de tête. L'ancienne gardienne de l'équipe de Suisse a trié les dizaines de dossiers empilés sur son bureau. «Au total, j'ai directement échangé avec une quinzaine de candidats.» Dans l'extrait d'interview qui sera diffusé aujourd'hui sur la chaîne alémanique de «MySports», Nachbaur s'est dit surpris par la minutie des questions et la précision du plan de Florence Schelling.

Notés sur plus de 80 critères

La principale intéressée en rigole lorsqu'on évoque cet aveu. «Je n'ai pas encore vu cet interview. Mais c'est vrai que cette sélection a été très intense. Nous avions des critères spécifiques, comme les qualités de meneur d'hommes, la capacité à travailler en équipe et une grande connaissance du hockey. Au total, nous avons noté les finalistes sur plus de 80 aspects. Don Nachbaur avait largement le meilleur score.»

Florence Schelling a proposé trois finalistes au comité directeur du CP Berne. C'est finalement son favori qui a été choisi. Une pression supplémentaire pour la jeune dirigeante? «Non, car je n'ai jamais eu l'impression que tout reposait sur mes épaules. C'est ma première décision à Berne. C'est clair. Mais c'est le fruit d'une réflexion collective.»

Former de jeunes talents

Don Nachbaur, qui était à la tête du club slovaque de Zvolen la saison dernière, arrivera cet été à Berne, au plus tard à la «fin juillet». Il hérite d'une équipe plus âgée que la moyenne, frustrée par un retentissant échec. «C'est vrai que l'équipe est vieillissante, reconnaît Schelling. Il y a certains joueurs que nous ne verrons plus à l’avenir. Il est important de retrouver un groupe plus jeune et attractif. Deux aspects que nous avions perdus ces derniers temps.»

Dans cette optique, le profil de formateur de Don Nachbaur est bien trouvé. Le coach a passé près de 20 ans à diriger des espoirs en West Hockey League (WHL), l’une des meilleures catégories de juniors au Canada. Il y avait notamment entraîné Alessio Bertaggia (Lugano) et Dominic Zwerger (Ambri) aux Spokane Chiefs.

Sans donner de nom, Florence Schelling glisse que la cellule de recrutement du CP Berne a appelé de nombreuses personnes qui ont côtoyé le coach durant sa carrière. «Principalement des joueurs.» Tous ont confirmé le bien qu'elle pensait de Nachbaur. Rien n'a été laissé au hasard avant de l'attirer dans la fosse aux ours.

Ugo Curty