C’est un banal match de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec. L’affiche: les Remparts de Québec contre les Cataractes de Shawinigan (1-7). Le cadre: le somptueux Centre Videotron, qui a remplacé le mythique Colisée, où 6866 personnes se sont déplacées pour assister à une partie entre des jeunes dont l’âge oscille de 16 à 19 ans. Derrière le banc des Remparts, une légende: Patrick Roy, probablement le meilleur gardien de tous les temps. Dans les tribunes, un monument du hockey suisse, devenu adjoint du directeur général du Phoenix de Sherbrooke: Jean Gagnon, l’ancien défenseur de FR Gottéron, Lausanne et Sierre notamment.

Rencontre aussi inattendue que sympathique avec un ancien monument du hockey suisse. Jean Gagnon est aujourd’hui adjoint du DG de Sherbrooke en LHJMQ pic.twitter.com/yHjA8bFvin — Emmanuel Favre (@emfavre) November 22, 2019

Sur la glace, un Suisse: Valentin Nussbaumer (19 ans), leader offensif des Cataractes dont l’entraîneur assistant est Adrien Plavsic, l’ex-défenseur des ZSC Lions, auteur du but synonyme de titre pour le club du Hallenstadion en 2000, à 12 secondes du coup klaxon. Ce soir-là (c’était vendredi), l’ancien junior du HC Bienne enfile sa tenue de gala, inscrit un but en plus d’amasser deux mentions d’aide. Après 25 matches, le prospect des Coyotes de l’Arizona, le club de NHL qui l’a réclamé en 207e position en juin dernier, présente une honorable fiche de 19 points dont sept réalisations.

Mais le Jurassien n’a pas bombé le torse pour autant. Généreux de son temps devant le vestiaire des Cataractes, il a surtout tenu à mettre l’accent sur ses imperfections. «Je connais des hauts, comme ce soir. Mais je connais encore des phases de bas. Je dois vraiment améliorer ma constance.» Pour cela, il s’est adjoint les services d’une coach mental avec laquelle il travaille sur une base régulière depuis quelques semaines. «Il ne faut rien négliger, explique-t-il. Chaque matin, quand je me lève, je me donne pour objectif d’être un meilleur joueur à l’heure d’aller me coucher. L’aspect psychologique, tout comme le patinage et la précision des tirs, est un facteur important.»

Une impressionnante maturité

Plus Nussbaumer parle, plus sa maturité impressionne. Le jeune homme n’a pas encore soufflé ses vingt bougies, mais sa détermination et son argumentaire laissent penser que nous papotons avec un routinier. «Vos savez, j’ai fait le choix, avec le soutien sans failles de mes proches, de sortir de ma zone de confort pour venir ici à 18 ans. Bien sûr, j’ai encore du chemin à accomplir, mais cette expérience m’a permis de devenir plus rapidement un homme que si j’étais resté dans mon cocon familial.» A Shawinigan, il réside dans le sous-sol d’une famille d’accueil avec WhatsApp comme lien principal avec la famille restée au pays. «Je suis vraiment très bien tombé. Ma famille d’accueil, mon club, mes coaches, mes coéquipiers: tout est vraiment super!» Tellement super qu’il ne s’est jamais demandé s’il se serait développé de la même manière s’il avait poursuivi son apprentissage au HC Bienne, club de National League dont il avait réussi à franchir les portes de la première équipe. «Je ne vois qu’une chose: je suis heureux ici.»

Ses journées sont rythmées par le cursus scolaire - il étudie l’anglais pour obtenir son «First» -, les entraînements et, parfois, de longs déplacements dans la belle Province et dans les Maritimes. «Au début, ces heures passées sur la route me faisaient un peu peur. J’en avais d’ailleurs parlé avec Nico Hischier qui l’avait vécu avant moi. Mais, dans les faits, cela se passe bien. C’est à chaque fois une aventure qui permet de nouer un esprit d’équipe.» Jamais il ne prononce le mot «sacrifice». Au contraire, à l’évocation de son quotidien, ses pupilles brillent. Elles se mettent même à scintiller lorsqu’on aborde le sujet «Coyotes de l’Arizona».

«Le jour du repêchage était le plus beau de ma vie. J’avais stressé comme un malade, étais passé par toutes les émotions. Quand mon nom était sorti, ben, il n’y a pas de mot assez fort pour définir le moment...» Depuis, Valentin Nussbaumer, qui a déjà effectué deux camps d’évaluation à Glendale, est épié par le personnel des Coyotes. Des dépisteurs assistent à ses matches qui sont analysés par des techniciens basés dans le désert. «C’est incroyable, ils sont vraiment derrière moi, me fournissent de l’aide, notamment pour des entraînements spécifiques de patinage. Maintenant, c’est à moi de tout mettre en œuvre pour leur rendre la monnaie de leur pièce.»

Bientôt les Mondiaux M20

Bientôt, à la fin du mois de décembre, il aura une nouvelle occasion de démontrer ses progrès et ses habiletés au club de NHL qui a misé sur lui. A moins d’une crampe de cerveau du sélectionneur, Nussbaumer sera l’un des attaquants majeurs de l’équipe de Suisse des moins de 20 ans aux Mondiaux qui se tiendront en République tchèque. «Je suis comme les autres, je vais devoir me battre pour mon poste», nuance l’intéressé, susceptible de participer une troisième fois à un événement qui déchaîne les passions en Amérique du Nord. Avant d’enchaîner: «Cela serait cool de faire au moins aussi bien de l’an dernier.» A Vancouver, la sélection alors dirigée par Christian Wohlwend s’était classée 4e.