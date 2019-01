Valentin, après ces Mondiaux M20 où vous avez décroché une magnifique quatrième place avec la Suisse, vous êtes de retour à Shawinigan...

Oui, cela fait bizarre de passer d’un environnement à un autre. Dimanche, à l’aéroport de Vancouver, au moment de faire les adieux à mes coéquipiers de l’équipe de Suisse, c’était poignant. Mais aujourd’hui, je suis content de retrouver ma famille d’accueil et mon club de la Ligue de Hockey Junior Majeure du Québec (LHJMQ).

Deux jours plus tard, le chocolat a-t-il un bon goût ou est-il amer?

Il a un peu les deux goûts. C’est du 50-50. Je crois que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli dans l’Ouest canadien: on a quand même battu la Suède en quarts de finale! Mais le fait d’être passé si proche du bronze dans la petite finale me reste un peu sur l’estomac.

Franchement, avant le tournoi, pensiez-vous pouvoir égaler le deuxième meilleur résultat de l’histoire du hockey suisse dans cet événement?

Je savais que nous avions une bonne équipe, avec plusieurs joueurs de talent et d’expérience. Mais on ne peut jamais présumer d’un résultat. En fait, on s’est vraiment mis à réaliser l’étendue de notre potentiel lorsque nous avions accroché le Canada en match de préparation (défaite 5-3). On était dans le coup et on s’était dit qu’on avait un truc à aller chercher.

Sur un plan personnel, on vous sent requinqué après votre début de saison avec Shawinigan qui n’était, disons, pas flamboyant. On se trompe?

Non, c’est exactement ça. Je pense que cet épisode avec la Suisse va me faire du bien même si, après une phase d’adaptation, j’avais commencé à ajuster mon jeu aux particularités du hockey d’ici avant les Mondiaux.

Concrètement?

Je transportais beaucoup moins la rondelle. J’ai compris que je ne pouvais plus jouer comme en Europe.

La technique et la vitesse sont vos atouts majeurs. En revanche, votre gabarit (1,80 m pour 74 kg) est considéré comme un peu léger en LHJMQ.

C’est ça. Je sais sur quoi je vais travailler l’été prochain (rires) et ce tout en continuant à développer mes qualités.

Vous figurez en bonne position dans les listes du prochain repêchage de la NHL. Partir, c’était le bon choix pour maximiser vos chances d’être drafté dans les premiers tours?

Je le pense, oui. Ici, dans les rangs juniors, nous ne sommes pas des pros, mais nous travaillons comme des pros. Plus j’y réfléchis, plus je me dis que je vis un truc de dingue dont le raffole. A Shawinigan, j’aime la ville, j’aime les gens, j’aime mon équipe, j’aime mes chefs. C’est juste génial.

Aucun regret donc!

Aucun. Ce d’autant plus que j’ai été confronté à la difficulté. C’est une bonne chose car cette situation m’a obligé à travailler encore plus fort pour pouvoir rebondir. (nxp)