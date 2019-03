Pas de mines abattues dans les rangs seelandais. Les joueurs du HCB ont tranquillement défilé dans les couloirs de la PostFinance Arena après leur première défaite de la demi-finale. Les Seelandais ont pris de la bouteille depuis les derniers play-off et savent qu’il ne sert à rien de s’apitoyer sur leur sort après une défaite.

Ils mènent 2-1 dans la série et espèrent bien reprendre le large mardi déjà lors du quatrième duel, à Bienne cette fois-ci. «Après le 4-1 (ndlr : 53e, Sciaroni), ce n’était plus que cosmétique», a relativisé le coach Antti Törmänen. Le troisième acte s’est arrêté à cet instant pour les Seelandais, qui déjà ont pu se projeter sur le match de mardi à Bienne.

Moins de duels gagnés

«Berne a été meilleur que nous cette fois-ci», a tout de même admis le capitaine Mathieu Tschantré. «Mais nous avons encore du souffle et des bonnes jambes.» La question que le coach du SCB Kari Jalonen doit sans doute se poser est de savoir si son équipe peut réellement en faire encore plus que samedi soir.

Les Ours sont partis forts et ont été intenses, pas sûr par contre qu’ils aient encore une vitesse supplémentaire dans leur boîte à outils. Comme lors des deux précédents duels, le HCB a réussi à se créer un nombre élevé d’occasions de but de toute première qualité. Il lui a d’ailleurs suffi d’une accélération et d’un dédoublement de passes pour dynamiter l’arrière-garde bernoise (48e, Brunner) de la même façon que lors des actes I et II.

«Lors des deux premiers matches de la série, nous avions remporté la majorité de nos duels. Cette fois, cela n’a pas été le cas. A nous de corriger cela mardi», a expliqué Tschantré. Pour Törmänen, l’équipe qui «en voulait davantage a gagné la partie. Mais demain sera un autre jour, avec un autre match», a philosophé le coach du HCB. (nxp)