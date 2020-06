Depuis plus de deux ans, «Cold Facts» passe au crible le petit monde du hockey sur glace dans un podcast hebdomadaire. Depuis le début du championnat 2019-2020, la capsule de notre journaliste Grégory Beaud et de son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS) est également disponible sur le site du Matin. Entre analyses, rumeurs et décryptages, ne manquez rien de l’actualité des patinoires.

Pour ce 33e épisode de la saison, nous sommes revenus sur les thèmes brûlants de l'actualité. Entre incertitude sur la prochaine saison et nombreuses propositions, les coulisses du hockey sur glace vivent un printemps chargé malgré l'annulation des play-off. On tente d'y voir un peu plus clair avant de détailler le mercato des quatre clubs romands après la chute du premier domino: Andrea Glauser.

Le sommaire

- Alors, on joue quand? (dès 1:10)

- La séance de mercredi, qu'en attendre? (dès 9:32)

- Le débat des étrangers (dès 20:44)

- Glauser, le premier domino (dès 32:35)

- Le point sur le mercato des quatre clubs romands (dès 44:08)

