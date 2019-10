Les Vaudois n’ont qu’un seul match référence à proposer depuis le début de cette saison. Il s’agit de celui de vendredi dernier contre Berne et une belle victoire acquise sur la glace du champion de Suisse en titre. Hormis ce tour de force, les Lions lausannois n’ont bien joué que par intermittence. A Lugano ou Zoug, les hommes de Ville Peltonen ont alterné le bon et le moins bon tandis que contre Davos, ils ont été catastrophiques. Et on passe volontairement sous silence le match contre Genève-Servette.

Pour une équipe qui cherche à s’immiscer dans le cercle des bonnes équipes de ce championnat, une telle inégalité dans les performances est difficilement acceptable. Ce mercredi soir, les Lausannois ont une nouvelle fois disputé un demi match face à Rapperswil. Par chance, les Saint-Gallois étaient orphelins du génial Roman Cervenka. Cela facilite tout de même la tâche. Mais durant une trentaine de minutes, les pensionnaires de la Vaudoise aréna n’en ont pas vraiment mené large face à une équipe autrement moins talentueuse qu’eux. Pire, ils ont même réussi à se faire peur lorsque les visiteurs ont trouvé la faille à la 25e (0-1).

Mais contrairement à samedi et la dégringolade face à Davos (1-7), les Romands ont cette fois-ci trouvé un moyen de ne pas céder à la panique. Mais que ce fut laborieux. Ils peuvent certes avancer une explication: la répétition des matches. Dans ces conditions, tout succès est bon à prendre. Même les plus compliqués.

Mais il est toujours impossible d’avoir un avis tranché sur cette équipe. D’ailleurs, quel est le vrai visage de ce LHC? L’équipe maladroite et fébrile des trente premières minutes ou celle joueuse et cohérente du dernier tiers? Ce matin, on penche pour la réponse «B», mais sans grande conviction. Non, Lauannne n’a pas encore trouvé le moyen de se montrer convaincant de manière régulière. Mais au moins il a engrangé trois points mercredi. Au moment où il aurait pu tomber dans une spirale négative, le club lausannois s’en est sorti. Et c’est peut-être là le seul point à retenir de cette soirée. En attendant mieux. Car ce minimum syndical ne sera pas suffisant bien longtemps. Surtout lorsque l’on voit les gradins à moitié vide de cette patinoire flambant neuve. A Lausanne, on veut du spectacle, et vite!

Lausanne - Rapperswil 4-1 (0-0 2-1 2-0)

Vaudoise aréna. 6456 spectateurs.

Arbitres: MM. Müller, Nikolic (Aut); Kaderli, Betschart.

Buts: 25e Egli (Casutt/5c4) 0-1, 28e Antonietti (Lindbohm) 1-1, 35e Emmerton 2-1, 48e Leone (Almond) 3-1, 56e Herren (Jooris, Grossmann) 4-1.

Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Nodari, Grossmann; Heldner, Junland; Genazzi; Bertschy, Jooris, Herren; Moy, Emmerton, Almond; Vermin, Jeffrey, Kenins; Antonietti, Froidevaux, Leone; Traber.

Rapperswil: Bader; Vukovic, Profico; Hächler, Maier; Egli, Randegger; Gähler, Dufner; Kristo, Rowe, Casutt; Clark, Dünner, Wellman; Hüsler, Schlagenhauf, Spiller; Mosimann, Ness, Loosli.

Pénalités: 5x2’ contre Lausanne; 2x2’ contre Rapperswil.

Notes: Lausanne san Oejdemark (surnuméraire). Rapperswil sans Cervenka, Schweri ni Forrer (blessés). Tirs sur les montants: 7e Kenins, 26e Kristo.