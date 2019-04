Le Columbus du Suisse Dean Kukan ont validé vendredi le dernier strapontin pour les play-off. Les Blue Jackets, dont ce sera la troisième participation de suite aux séries, sont allés s'imposer sur la glace du Madison Square Garden de New York, face aux Rangers (3-2 tab). Le défenseur zurichois a joué 10'57 pour un différentiel de +1.

Au vu de ses récentes perf', Kukan ne devrait pas revenir en Suisse la saison prochaine. Article intéressant par @AlisonL sur le jeu récent de Kukan. Spolier: he's been good. Et titulaire dans la période la plus importante de la saison pour Columbus. https://t.co/YzXMhsvXbz pic.twitter.com/fNivO8kK4n — CR (@spz19) 6 avril 2019

Dans les autres rencontres au programme de la nuit en NHL, les Blackhawks de Chicago ont fessé les Stars de Dallas (6-1), grâce, entre autre, à un doublé de l'inévitable Patrick Kane alors que dans le duel des mal classés, Anaheim a dominé Los Angeles sur le score de 5-2. Les deux formations sont en vacances.

On connaît désormais le nom de toutes les équipes qualifiées pour les play-off. Dans la Conférence Est, on retrouvera Tampa Bay, Boston, Washington, NY Islander, Toronto, Pittsburgh, Carolina et Columbus. A l'Ouest, on aura Calgary, San Jose, Nashville, Winnipeg, St. Louis, Las Vegas, Dallas et Colorado. (nxp)