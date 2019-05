Mondial 2019, ce qu'il faut savoir

Où? En Slovaquie. A Bratislava (Ondrej Nepala Arena, 10'055 spectateurs) et Kosice (Steel Arena, 8378 spectateurs).



Quand? Du vendredi 10 au dimanche 26 mai 2019.



Format de compétition? Les 16 équipes sont réparties en deux groupes de huit. Chaque formation joue sept matches avant des quarts de finale croisés pour les quatre premiers de chaque poule. Le 1er du groupe A affronte le 4e du groupe B, le 2e du groupe A, le 3e du Groupe B et ainsi de suite.



La formation des groupes. Groupe A à Kosice: Canada. Etats-Unis. Finlande. Allemagne. Slovaquie. Danemark. France. Grande-Bretagne



Groupe B à Bratislava. Suède. Russie. République tchèque. Suisse. Norvège. Lettonie. Autriche. Italie.



Où voir les matches? La RTS diffuse toutes les rencontres de l'équipe de Suisse en direct. TeleClub, pour sa part, montrera 57 des 64 matches, à savoir tous hormis ceux de l'équipe de Suisse en phase de poule.





La sélection suisse



Gardiens (3): Reto Berra (FR Gottéron), Leonardo Genoni (Berne), Robert Mayer (GE Servette).



Défenseurs (8): Raphael Diaz (Zoug), Michael Fora (Ambrì-Piotta), Lukas Frick (Lausanne), Joël Genazzi (Lausanne), Roman Josi (Nashville, NHL), Romain Loeffel (Lugano), Janis Moser (Bienne), Yannick Weber (Nashville, NHL).



Attaquants (15): Andres Ambühl (Davos), Sven Andrighetto (Colorado, NHL), Alessio Bertaggia (Lugano), Christoph Bertschy (Lausanne), Kevin Fiala (Minnesota, NHL), Gaëtan Haas (Berne), Nico Hischier (New Jersey, NHL), Grégory Hofmann (Lugano), Philipp Kurashev (Québec, LHJMQ), Lino Martschini (Zoug), Simon Moser (Berne), Vincent Praplan (Springfield, AHL), Damien Riat (Bienne), Noah Rod (GE Servette), Tristan Scherwey (Berne).