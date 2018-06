Une certitude: Alex Ovechkin est un hockeyeur fantastique, qui figure dans le top 5 des meilleurs attaquants de la planète.

Une deuxième certitude: en remportant la Coupe Stanley avec les Capitals de Washington la semaine dernière, l'ailier russe a concrétisé un rêve de gosse et il sait apprécier le moment.

Une troisième certitude: «Ovi» est un bon, un très bon, vivant. Car, depuis qu’il a reçu le trophée qu’il convoitait depuis si longtemps, le capitaine des Caps n’a pas connu beaucoup de moments de sobriété.

Ovechkin est en modes «décompression», «libération», «communion» et «fêtard».

Les preuves…

On a eu droit à «Ovi» à la fontaine.

Ovechkin is on the greatest Cup bender of all time pic.twitter.com/cDHo40wQgT — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) 9 juin 2018

A «Ovi» en apnée.

Alex Ovechkin continues to live his best life. pic.twitter.com/L6TYKXvgG1 — SportsCenter (@SportsCenter) 10 juin 2018

A «Ovi» en serveur.

Pretty sure Alex Ovechkin is enjoying himself pic.twitter.com/bobMpAaYDW — Adam Forsythe (@adamforsythe) 8 juin 2018

A «Ovi» en chanteur.

Alex Ovechkin is now casually grilling out while singing "We are the Champions" pic.twitter.com/QREwnW0kKL — Dan Steinberg (@dcsportsbog) 10 juin 2018

Mais il n’est pas surhumain. Parfois, aussi, il dort.

After hours of partying, Ovechkin finally passed out, with the Cup of course ???? pic.twitter.com/HIq0nCviXR — NHL 8 juin 2018

Aujourd'hui, à Washington, il y aura le défilé officiel des joueurs avec la Coupe. Une dernière certitude: «Ovi» repartira pour un tour. (Le Matin)