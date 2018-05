Tout de même une bonne nouvelle pour Patrick Fischer. Un jour après son élimination en play-off de NHL avec les San Jose Sharks, Timo Meier a déjà pris l’avion pour rejoindre l’équipe de Suisse au championnat du monde. Il grossit ainsi les rangs de la cohorte estampillée NHL de cette sélection qui, décidément, a fière allure. Avec Nino Niederreiter (Minnesota), Sven Andrighetto (Colorado), Mirco Müller (New Jersey) et Dean Kukan (Columbus), cela fait donc un cinquième élément du prestigieux championnat nord-américain dans le vestiaire suisse. Jamais sélection nationale n’avait eu autant de joueurs de NHL. Timo Meier, 21 ans, vient de terminer sa deuxième saison à San Jose où il a dépassé la barre des 20 buts. Un bilan très encourageant pour un joueur qui amènera de l’impact physique devant la cage adverse. Son arrivée est prévue dans la journée à Copenhague. S’il ne sera très probablement pas d’attaque ce soir face à la République tchèque (20h15), il pourrait l’être demain face à la Biélorussie (16h15). Au plus tard, Timo Meier entrera dans l’alignement pour les matches du week-end contre la Russie et la Suède. Pour rappel, Nashville est encore en lice en play-off de NHL. Il n’y a donc pas de renfort à prévoir dans un futur proche. Les match VII entre Nashville et Winnipeg est agendé dans la nuit de jeudi à vendredi. En cas de défaite, il resterait deux places dans le contingent pour Roman Josi, Kevin Fiala ou Yannick Weber. Grégory Beaud, Copenhague

1. Mauvaise nouvelle pour Fischer

Ce matin, le café de Patrick Fischer a été, est ou sera (on ignore si le sélectionneur de l’équipe de Suisse est un lève-tôt ou un adepte de la grasse matinée) plus amer que d’ordinaire. La faute à l’art du rebond des Prédateurs de Nashville. La franchise du Tennessee s’est imposée 4-0 dans l’acte VI de la demi-finale de l’Association de l’Ouest à Winnipeg.

Dans l’antre des Jets, Filip Forsberg a réalisé un but extraordinaire, le 3-0.

Et Roman Josi a ajouté deux mentions d’aide à sa collecte des séries printanières 2018, portant son total à quatre. Dont celui-ci sur l’ouverture du score de Viktor Ardvisson.

VIKTOR ARVIDSSON TIPS ONE HOME AND THE PREDS LEAD EARLY!#StandWithUs 1 - 0 #WPGWhiteout



(WPG Leads Series 3-2) pic.twitter.com/vVrQTIqQz4 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 8 mai 2018

Conséquence No 1: il y aura un duel «à la vie à la mort» entre les Preds et les Jets dans la nuit de jeudi à vendredi à «Smashville». Et le vainqueur se mesurera à Las Vegas dans la finale de l’Ouest.

Conséquence No 2: Patrick Fischer doit patienter avant de savoir si les trois Suisses des Prédateurs deviendront éligibles (ou pas) pour une sélection nationale qui a grandement besoin d’un blueliner pour donner vie à son jeu de puissance.

2. Changement de canne payant

Il pourrait s'agir du but le plus rapide par un nouveau bâton dans l'histoire de la LNH... @PredsNHL pic.twitter.com/Fe8bzdF5t3 — LNH (@LNH_FR) 8 mai 2018

Arrêtons-nous sur la première des deux réussites de Filip Forsberg. Regardons bien la manœuvre du Suédois à proximité du banc de son équipe. Eh oui, il a opéré à un changement de canne avant de filer en échappée et d’allumer la lampe.

Cette crosse finira-t-elle au musée?

3. Washington se débarrasse de Pittsburgh

Les Pingouins de Pittsburgh, qui ont soulevé les deux dernières Coupes Stanley, ne réaliseront pas le hat-trick.

Sidney Crosby et ses coéquipiers ont été battus par les Capitals de Washington (2-1 ap) dans l’acte VI et ont perdu la série 4-2.

Le but de la qualification a été obtenu par Evgeny Kuznetsov (son septième des play-off) après six minutes de temps supplémentaire.

EVGENY KUZNETSOV IN OVERTIME AND THE CAPITALS HAVE FINALLY MADE IT PAST THE SECOND ROUND, ELIMINATING THE FORMER CHAMPION PENGUINS!#ALLCAPS 2 - 1 #3elieve



(@Capitals Win Series) pic.twitter.com/bHr5RzuVlq — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 8 mai 2018

Du coup, Alex Ovechkin a enfin eu le meilleur sur Sidney Crosby.

Ovechkin finally knocks off Crosby and the Pens. The look of relief on his face says it all #Caps pic.twitter.com/cyxXziC5xu — Shayne Pasquino (@shaynepasquino) 8 mai 2018

On se gausse de certains choix de la direction des Pingouins.

Bye bye Penguins. Les champions de la coupe Stanley sont éliminés. Marc-André Fleury, lui, joue encore... — Pierre Durocher (@PDurocherJDM) 8 mai 2018

Et les Capitals se mesureront au Lightning de Tampa Bay en finale de l’Est.

4. La fin de la malédiction

L’accession des Capitals à la finale de l’Association de l’Est raisonne comme un ouf de soulagement dans la capitale américaine.

En effet, si l’on additionne les saisons de disette des formations des quatre ligues majeures du sport US , cela faisait 71 ans qu’une des quatre formations de la ville n’avait plus pris part à une finale de Conférence.

The @Capitals win ends a run of 71 consecutive seasons in which a D.C. major pro sports team failed to reach a conference final.



It's been 20 years since either the Capitals, Redskins, Nationals, or Wizards have made the conference finals in their respective sport pic.twitter.com/VmVEMQJV4I — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 8 mai 2018

Les Caps, eux, n’avaient plus figuré dans le dernier carré depuis 1998.

5. La rivalité se poursuit sur Twitter

On rembobine. Durant la série entre le Lightning de Tampa Bay et les Bruins de Boston, l’incontrôlable Brad Marchand avait léché le visage d’un adversaire (Ryan Callahan).

La pub de moutarde «French tu» avec @FranciscoRandez...c’est bon, mais Brad Marchand ferait aussi un excellent porte-parole ! pic.twitter.com/rkGqSeyBKi — Luc Gelinas (@LucGelinasRDS) 5 mai 2018

La Ligue n’avait pas suspendu la peste des «BB», mais l’avait sermonné.

Une fois Boston en vacances, le rival historique des Bruins s’est à son tour gaussé de Brad Marchand.

Voici le gazouillis posté par le Canadien de Montréal, qui n’a pas réussi à se qualifier pour les séries 2018.

Sans nommer personne, on rappelle qu'il est déconseillé de licher sur un terrain de golf également.



Without naming names, just a reminder that licking is frowned upon on the golf course as well.https://t.co/UOYGLsr013 — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 7 mai 2018

Les Habs ne mentionnent personne, mais visent clairement Marchand. Qui a répliqué avec davantage de finesse que sur la glace.

Funny...throwing shade when you were out of the playoff race since October — Brad Marchand (@Bmarch63) 7 mai 2018

Traduction: «Très drôle… lancer une flèche quand tu es hors de la course depuis le mois d’octobre. »

Résultat: le Canadien a encore perdu un match.

