Une source nous a confirmé l’information lâchée par «Arcinfo»: Thierry Paterlini (45 ans) sera nommé jeudi nouvel entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds. Le Grison succède ainsi au directeur sportif Loïc Burkhalter, qui avait assuré l’intérim derrière le banc du club neuchâtelois de Swiss League depuis le 5 décembre 2019, date du congédiement du technicien suédois Mikael Kvarnström.

Ancien joueur de LNA, Paterlini avait patiné pour Berne, Davos, les ZSC Lions et Rapperswil (où il avait fait équipe avec Burkhalter) avant de terminer sa carrière à Sierre, en LNB. Il avait également régulièrement porté le maillot de l’équipe de Suisse durant les années Krueger et avait connu son moment de gloire aux Jeux olympiques de Turin en 2006. Il avait notamment inscrit un but en infériorité numérique dans la victoire contre la République tchèque de Jaromir Jagr (3-2).

Il a coaché Florence Schelling

Après avoir raccroché ses patins en 2013, il s’était orienté vers le poste d’entraîneur. D’abord à Bülach, en 1re ligue, où il avait notamment coaché l’actuelle directrice sportive du SCB Florence Schelling. Ensuite, dans la pyramide de formation de Swiss Ice Hockey. Après avoir dirigé la sélection M18, il avait pris les commandes de l’équipe M20 suite au retrait de Christian Wohlwend en 2019. Son fait marquant: la 8e place obtenue aux Mondiaux 2020 en Slovaquie. «C’est un coach plus analytique, plus méthodique, moins émotionnel», nous avait alors dit le défenseur fribourgeois David Aebischer en comparant le style de son nouveau sélectionneur à celui de son prédécesseur.

A La Chaux-de-Fonds, club avec lequel il s’est entendu pour une saison, Thierry Paterlini connaîtra sa première expérience à la tête d’une équipe professionnelle. Dans sa mission, il sera épaulé d’un assistant dont l’identité demeure à définir.

Emmanuel Favre