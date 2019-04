Patrick Fischer a convoqué huit nouveaux joueurs pour la dernière semaine du camp d’entraînement de l’équipe de Suisse en vue des Mondiaux qui auront lieu du 10 au 26 mai en Slovaquie.

Comme prévu, le sélectionneur national a fait appel aux deux défenseurs bernois des Nashville Predators Roman Josi et Yannick Weber, éliminés dès le premier tour des play-off de NHL par les Dallas Stars. Il a également retenu six joueurs qui avaient pris part à la finale du championnat de National League remportée en cinq manches pour le SCB: le gardien Leonardo Genoni (Berne), le défenseur Raphael Diaz (Zoug) ainsi que les attaquants Lino Martschini (Zoug), Tristan Scherwey, Simon Moser et Gaëtan Haas (Berne). En revanche, la Suisse ne pourra pas composer avec l’arrière zurichois Jonas Siegenthaler, qui n’a pas été libéré par les Washington Capitals (NHL) en raison d’une blessure.

Cinq individualités ont été retranchées du cadre qui compte désormais 29 éléments: le gardien Gauthier Descloux (Genève-Servette), les défenseurs Christian Marti (ZSC Lions) et Yannick Rathgeb (Bridgeport/AHL) ainsi que les attaquants Jason Fuchs (Bienne) et Samuel Walser (Fribourg-Gottéron). Les Helvètes livreront leurs deux prochains matches amicaux contre la Lettonie entraînée par Bob Hartley (ex-ZSC Lions), vendredi à Herisau et samedi à Weinfelden. (nxp)