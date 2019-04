«Chaque joueur connaît les règles et les règles sont pareilles pour tous.» Patrick Fischer reste ferme et explique pourquoi Denis Malgin ne fait pas partie du cadre de l’équipe de Suisse qui attaquera le championnat du monde à Bratislava le 11 mai. Mercredi soir, le jeune attaquant soleurois des Florida Panthers, en NHL, avait publié sur son compte Instagram un plaidoyer pour sa motivation concernant l’équipa nationale, qui avait été remise en cause un peu plus tôt par le coach zougois. «Ceux qui me connaissent savent que j’ai toujours envie de jouer pour la Nati», avait en substance plaidé Malgin.

Interrogé par «Blick» coach Fischer en a remis une couche en insistant sur le manque d’implication de l’attaquant. «J’ai parlé avec lui. Depuis 2016 nous avons une règle: de la continuité et un engagement à 100% jusqu’au Mondial 2020 en Suisse. Malheureusement il ne nous a pas toujours montré cet engagement par le passé. Il n’y a pas de doute, c’est un bon joueur. Mais nous devons rester conséquents, par équité envers chaque joueur qui se donne lors de chaque réunion d’équipe. Nous pensons que seuls ceux qui s’engagent à 100% pour la Nati se coucheront encore devant les tirs à cinq minutes de la fin des matches. Mais je souhaite tout de bon à Denis.»

Malgin avait manqué à l’appel à l’un des rendez-vous fixés avant le début de la saison. Lors du Mondial 2017 à Paris, il faisait partie du cadre national mais n’avait pas réussi à s’imposer comme titulaire.

