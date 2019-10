Il y a une semaine, Elien Paupe était rappelé par le HC La Chaux-de-Fonds pour affronter le HC Ajoie, son club formateur, à Porrentruy. Le Jurassien de 24 ans ne s’attendait pas à vivre un tel cauchemar «chez lui», sur son ancienne patinoire. Huit buts encaissés – dont cinq en troisième période - dans un derby perdu 8-5 par le HCC. Une claque magistrale pour le Delémontain à l’occasion de son retour dans le Jura.

«Ce n’est pas facile dans changer de catégorie de jeu et d’équipe», admet le gardien du HCB, titularisé mardi soir à Bienne face aux ZSC Lions (victoire 4-3 après prolongation) tandis que Jonas Hiller regardait le match au sommet de National League depuis le banc. «Ce match avec le HCC, bien sûr qu’il m’est resté au travers de la gorge. Huit buts encaissés, ça fait beaucoup. En tant que gardien, on essaie de rapidement tourner la page, mais là, c’était tout de même difficile à encaisser pour moi. Mardi, j’avais vraiment à cœur de gagner ce match avec le HC Bienne pour oublier cet épisode avec le HCC.»

Face aux Zurichois, le gardien jurassien a livré une partition solide. Bien entré dans son match grâce à plusieurs parades pleines de détermination, Paupe a conservé sa cage inviolée jusqu’au début du troisième tiers. Il n’est pas responsable du passage à vide connu par les Biennois entre la 41e et la 48e minute, lorsque les ZSC Lions ont renversé la vapeur, faisant passer le score de 2-0 à 2-3 en leur faveur après avoir marqué les deux premiers buts en seulement 52 secondes. «Nous avons eu un coup de mou qui nous a coûté très cher», regrette Paupe. «Mais il faut tout de même donner du crédit aux Zurichois: offensivement, ils sont très forts, notamment en power-play.»

Pas de négociation de contrat

Sa victoire, Paupe a pu la fêter non sans avoir quelque peu tremblé avant que Jason Fuchs n’inscrive le but gagnant à 64 secondes de la fin de la prolongation. Une poignée de secondes auparavant, le Zurichois Pius Suter pensait avoir offert la victoire à son équipe (63e) après son but accordé par les arbitres dans un premier temps. «Il y a clairement eu une obstruction avant ce but et je n’ai pas pu me remettre en position en raison de ce contact, explique Paupe. Je l’ai signalé à l’arbitre, qui est allé consulter la vidéo. Sur le coup, je savais qu’il y a avait faute et que le but serait refusé.»

Titularisé à cinq reprises en 18 matches, Paupe arrive en fin de contrat en fin de saison tandis que Jonas Hiller, le titulaire, raccrochera très probablement ses patins au terme de l'exercice. «J’essaie de ne pas trop me laisser influencer par toutes les spéculations concernant le nom du futur gardien du HC Bienne, explique-t-il. Ce n’est pas vraiment quelque chose que je peux contrôler. Pour l’instant, il n’y a rien de signé de mon côté. J’essaie juste de donner le meilleur de moi-même lorsque l’on me donne une opportunité. Pour le reste, on verra bien ce qui va se passer…»