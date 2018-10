L'attaquant du HC Bienne Marco Pedretti a ouvert la marque à la mi-match sur un service de Marc-Antoine Pouliot.

Alors que l'on pensait que les Biennois venaient de faire le plus dur contre un adversaire qu'ils ont dominé vendredi de la tête et des épaules, ils ont dû patienter jusqu'à la 59e minute avant de se mettre en sécurité.

Marco Pedretti avoue que le HCB «a un peu joué avec le feu et on a dû se méfier jusqu'au bout», même s'il y a avait un monde de différence entre le leader du championnat et le néo-promu. Le Jurassien souligne aussi la performance du gardien Elien Paupe, titularisé à la place de Jonas Hiller, et auteur d'un blanchissage.

Les Biennois viennent de remporter six de leurs sept derniers matches et se déplacent à Davos samedi soir.

(nxp)