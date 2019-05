Depuis mai dernier, «Cold Facts» passe au crible le petit monde du hockey sur glace dans un podcast hebdomadaire. A partir de cette semaine, la capsule de notre journaliste Grégory Beaud et de son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS) devient plus régulière afin de coller au mieux à l'actualité de l'équipe de Suisse lors du mondial en Slovaquie.

Dans ce 2e épisode du Championnat du monde 2019, nous faisons le point depuis Bratislava. Après l'entraînement et avant l'entrée en lice de la Suisse, nous avons discuté avec Tristan Scherwey et Grégory Hofmann. Le match de préparation contre la France a-t-il servi de coup de pied aux fesses? Affronter une 3e fois la Lettonie en dix jours va-t-il donner le même résultat qu'à Herisau et Weinfelden? Et on en profite pour donner notre pronostic final pour les médailles.

