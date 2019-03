Après cinq minutes de jeu, Lausanne n'avait toujours pas alerté Tobias Stephan. Mais malgré cela, le début de match du LHC n'était pas franchement à qualifier de mauvais. Pourtant, à la suite de l'ouverture du score zougoise, plus rien n'a fonctionné pour les hommes de Ville Peltonen. Comme s'ils avaient eu les jambes coupées par ce 1-0 concédé dès la 6e minute jeu. Si le hockey est un jeu d'erreur, ce premier but du EVZ aurait pu être totalement évité sans un enchaînement de petites erreurs apparemment anodines.

1. Un box-play bien en place

Face à la meilleure équipe de la ligue en supériorité numérique, le Lausanne HC a passé une première minute plutôt tranquille grâce à une «boîte» bien en place. Les deux défenseurs, Robin Grossmann (No 77) et Dario Trumann (No 86) se font respecter devant leur gardien, tandis que les attaquants Christoph Bertschy (No 22) et Joël Vermin (casque jaune) gênent les lignes de passes entre les défenseurs. Bref, il paraît peu probable que huit secondes plus tard, le filet lausannois tremble. Et pourtant.

2. Le mauvais contrôle d'Alatalo

De manière ironique, c'est une erreur... zougoise qui va provoquer la réussite du EV Zoug. Sur une passe d'un Garrett Roe pressé par Bertschy, Santeri Alatalo manque son contrôle à la ligne bleue. Cette approximation force Zoug à sortir de la zone et à tout recommencer son power-play. Ou peut-être même à se résigner à changer de ligne. Le jeu de puissance peu dangereux de Zoug jusqu'à cet instant n'aurait en tout cas pas dû redevenir aussitôt menaçant.

3. Pression sur Alatalo et changement de ligne

Bertschy et Vermin se ruent sur Alatalo pour tenter de le forcer à revenir dans son propre camp. L'occasion pour les défenseurs du LHC de changer. On voit au sommet de l'image que Dario Trutmann quitte son poste pour rejoindre le banc où Jonas Junland est prêt à sauter sur la glace pour le remplacer (Il a déjà une jambe par-dessus la bande en bas de l'image).

4. Le couac

Joël Vermin se fait surprendre par une passe d'Alatalo vers l'avant contre la balustrade. Le Finlandais à licence suisse a sans doute remarqué que les Lausannois étaient en train d'en profiter pour changer de ligne. C'est pourquoi il s'est permis pareille prise de risque. Bertschy et Vermin hors du jeu, Zoug aurait donc dû se retrouver à 3 contre 2 puisqu'un Lausannois - Mika Partanen - chauffe toujours le banc des pénalités.

5. Le surnombre lausannois

Surprise! Les Lausannois son cinq sur la glace et pourraient écoper d'une pénalité de deux minutes d'une seconde à l'autre. Au moment où Dario Trutmann a conscience du revirement en zone neutre et donc du danger imminent, il se ravise et ne sort pas. Problème? Jonas Junland a déjà sauté sur la glace. Les deux hommes s'en rendent compte simultanément et prennent tous deux la même décision: revenir au banc.

6. Lino Martschini est tout seul

Cette mésentente en zone défensive a permis à Lino Marschini de se présenter absolument tout seul face à Sandro Zurkirchen. Robin Grossmann tente de rattraper l'erreur, mais arrive trop tard pour éviter ce 1-0.

Tout a basculé en une poignée de secondes. Comme quoi, lorsque les entraîneurs disent que cela se joue sur des détails...

(nxp)