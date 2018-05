Dave Henderson a entraîné l’équipe de France durant plus d’une décennie. Au Danemark, il vit sa dernière compétition. Dès le mondial 2019 en Slovaquie, ce sera Philippe Bozon qui reprendra les Tricolores. L’ancien joueur de GE Servette avait entamé sa carrière d’entraîneur professionnel à Lugano après avoir fait ses classes dans le mouvement junior des Vernets.

Après une première expérience qui a tourné court au Tessin, il a brièvement transité par Sierre où l’aventure n’a guère été plus concluante. De retour au pays, le Français a d’abord entraîné Epinal durant un an, avant de rejoindre Bordeaux où il vient de passer les trois dernières saisons. Âgé de 51 ans, Philippe Bozon vivra sa première expérience internationale chez les adultes après avoir dirigé durant deux saisons les juniors français lors des mondiaux 2010 et 2014. Durant sa riche carrière de joueur, Philippe Bozon a dispute les Jeux olympiques à quatre reprises et les mondiaux douze fois.

Cette saison, il avait été honoré par le GE Servette. Le club des Vernets avait en effet décidé de retirer son maillot lors d’une émouvante cérémonie peu avant le coup d’envoi d’un match face à Kloten, l’équipe de son fils Tim.

???? Communiqué FFHG. Dernier Mondial pour Dave Henderson, Philippe Bozon nommé pour la saison prochaine => https://t.co/BcO6zZDURG #HockeyFrance pic.twitter.com/XJS59ecYbG — Équipes France Hockey (@Hockey_FRA) 6 mai 2018

(nxp)