Chaque année, à la fin de la saison régulière, les entraîneurs et coaches des douze formation de National League sont appelé à désigner les acteurs les plus en vue du championnat. Organisé conjointement par les quotidiens romands (Tribune de Genève et 24 heures) et alémanique (Tages Anzeiger et Der Bund), ce sondage fait la part belle à un certain Pius Suter.

Le Lutin des ZSC Lions a été élu MVP de la saison régulière a une très large majorité. Auteur de 53 points (dont 30 buts), Suter a aussi logiquement été désigné meilleur attaquant de National League et figure aussi dans le All-star Team 2019-2020. A 23 ans, le zurichois, pur produit de la filière du «Z» a véritablement explosé cet hiver et a largement contribué au renouveau d’une équipe qui avait manqué les play-off il y a 12 mois.

Pat Emond récompensé

Une autre personnalité a lui aussi transcendé son équipe. On pense à Pat Emond qui a parfaitement assumé la succession de Chris McSorley sur le banc de Ge/Servette. Avec la plus jeune équipe de la Ligue, il a déjoué les pronostics, tout en insufflant un jeu à la fois moderne et teinté d’une culture canadienne bien ancrée au bout du lac (pressing, haut, vitesse). Au sein de ce collectif grenat, Henrik Tömmernes est lui aussi mis à l'honneur par ses pairs (meilleur défenseur de national League).

Grégoire Surdez

Les Awards 2019-2020

MVP: Pius Suter (ZSC Lions) 15

Meilleur Gardien: Reto Berra (Fribourg) 12 voix

Meilleur défenseur: Henrik Tömmernes (Ge/Servette) 10

Meilleur attaquant: Pius Suter (ZSC Lions) 18

Meilleure progression: Dominik Egli (Lakers) 16

Meilleur entraîneur: Patrick Emond (Servette) 15

All-star Team: Berra; Noreau, Tömmernes; Suter, Roe, Hofmann.

Swiss All-star Team: Berra, Diaz, Egli; Suter, Hofmann, Moser.