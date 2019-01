Non seulement le LHC a concédé une septième défaite consécutive à l'extérieur, vendredi à Zoug (4-2). Un revers qui ne souffre d'aucune contestation et qui a résonné comme la mauvaise opération de la soirée avec les victoires de trois concurrents directs dans la lutte pour une place en play-off (Ge/Servette, Langnau et Zurich). Mais en plus il a sans doute perdu deux hommes en vue de l'importantissime derby lémanique de samedi à Malley 2.0, au coeur d'un mois de janvier crucial où les points valent cher.

Torrey Mitchell, tout d'abord, sorti à la 38e minute de jeu après avoir reçu un coup de coude de Raphael Diaz (resté impuni). Touché à la tête, l'attaquant canadien - dont l'association avec Joël Vermin et Christoph Bertschy s'avérait convaincante - semblait souffrir d'une commotion cérébrale et a été conduit à l'hôpital de Zoug afin de subir des examens complémentaires. Son absence forcerait les Lions à évoluer avec trois étrangers seulement face à Genève en raison de l'indisponibilité de Jonas Junland.

Et puis Dario Trutmann, expulsé à la 51e minute de jeu pour une vilaine charge sur David McIntyre contre la bande. Si la Ligue décidait d'ouvrir une procédure et de suspendre le No 86 lausannois de manière provisionnelle dans la journée de samedi, Ville Peltonen perdrait un nouvel élément défensif, qui n'est autre que celui qui remplace Junland dans le line-up depuis l'accident du Suédois. Pour quelle option opterait l'entraîneur du LHC? Alignerait-il Valentin Borlat à la place de Trutmann aux côtés de Robin Grossmann tout en composant avec Philippe Schelling en qualité de septième défenseur? Ou bouleverserait-il plus largement ses duos? Il avait toute une nuit et aura toute une journée pour réfléchir à la solution optimale en cas de suspension.

Arrivée d'un défenseur étranger?

Une chose est sûre, si les tuiles vécues par les Lions vendredi venaient à se confirmer et à avoir un impact potentiel sur le long terme, Jan Alston pourrait se voir contraint d'accélérer le processus de recrutement d'un renfort importé qu'il envisage depuis les blessures du gardien Luca Boltshauser et de Junland. D'autant plus au regard du contexte d'un championnat des plus tendus où les matches s'enchaînent.

Alors qu'il confiait récemment sonder le marché avec les options «dernier rempart» et «défenseur» ouvertes, le directeur sportif s'orienterait alors probablement vers la piste d'un arrière étranger. A moins que la gêne physique dont souffre l'attaquant canadien Dustin Jeffrey ne soit plus embêtante qu'on veuille bien nous communiquer. (nxp)