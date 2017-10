1 - Niederreiter sur le flanc

Nino Niederreiter a dû retraiter au vestiaire lors du match à Chicago, où le Wild du Minnesota s’est imposé 5-2. L’attaquant grison s’est blessé dans un duel avec Tanner Kero.

Nino headed to the lockerroom after this play pic.twitter.com/0KG4lORwGV — CJ Fogler (@cjzero) 13 octobre 2017

La séquence a été considérée comme légale par les officiels puisque le joueur de centre des Blackhawks n’a pas eu à transiter par la case «cachot».

La nature de la blessure de Niederreiter n’a pas été éclairée par le personnel du Wild. Mais, après la rencontre, l’entraîneur Bruce Boudreau spéculait sur le forfait du Suisse pour le prochain match, samedi.

Boudreau says he doesn't think Coyle and Niederreiter will play Saturday. He doesn't know if Foligno will be available either. #mnwild — Minnesota Wild (@mnwild) 13 octobre 2017

2 - Weber victime d’une agression

Yannick Weber, des Prédateurs de Nashville, n’a patiné que durant 2’35 contre les Stars de Dallas (4-2 pour les Preds).

La raison: le défenseur suisse a été victime d’une violente charge à la tête de la part de Martin Hanzal.

Martin Hanzal hit to the head of Yannick Weber. Hanzal assessed five-minute major for interference. #Preds #GoStars pic.twitter.com/kNU55Lj6tK — Mark Garbino (@Garbino42) 13 octobre 2017

L’attaquant tchèque a reçu une pénalité majeure pour son geste.

Sonné, Weber est resté quelques secondes agenouillé sur la glace en se prenant la tête avant de rejoindre le vestiaire par ses propres moyens.

A la fin de la partie, les Prédateurs n’ont pas livré d’information sur l’état de santé du défenseur suisse.

Coach Laviolette doesn't have an update on Yannick Weber. #Preds — Brooks Bratten (@brooksbratten) 13 octobre 2017

3 - Streit en Suisse?

Devenu indésirable au Canadien de Montréal, Mark Streit saura à 18.00 (heure de chez nous) s’il pourra poursuivre sa carrière en NHL. Si le défenseur bernois, qui a été soumis au ballotage par les Habs, n’est pas réclamé, il pourrait revenir jouer au pays.

Source : Il y a beaucoup plus de chances de voir Mark Streit retourner (déjà) en Suisse qu'aller à Laval — DansLesCoulisses (@DLCoulisses) 12 octobre 2017

Le cas échéant, cela constituerait une bonne nouvelle pour Patrick Fischer, le sélectionneur national, en cette saison olympique.

4 - Meier, le rayon de soleil

Streit sifflé hors-jeu, Niederreiter et Weber blessés, Josi dans la tribune pour des raisons médicales, Malgin surnuméraire avec les Panthers de la Floride, Baertschi (Vancouver) et Fiala (Nashville) muets: ce ne fut pas la soirée des Suisses.

Mais, comme souvent, il y a une exception: Timo Meier (Sharks de San Jose) a débloqué son compteur en inscrivant un but (celui de la victoire) contre les Sabres de Buffalo (3-2).

#SJSharks third line looking great so far tonight. Timo Meier cleans up in front of the net for his first of the year. pic.twitter.com/moQoHD4dfA — Zachary DeVine (@zakkthebear) 13 octobre 2017

L’Appenzellois a également collecté une mention d’aide dans cette partie.

Et, dans le même match, on savoure cette extraordinaire passe de Joonas Donskoi pour Chris Tierney.

Another look at that redonkulous pass from Donskoi. Tierney knows who made that happen. #SJSharks pic.twitter.com/unZM3gc4L2 — Zachary DeVine (@zakkthebear) 13 octobre 2017

5 - Foligno, le sanguin

Marcus Foligno, du Wild du Minnesota, est un sanguin.

La preuve No 1.

Marcus Foligno makes sure Brent Seabrook knows his shift is over pic.twitter.com/Qs3qtf3n5s — Brady Trettenero (@BradyTrett) 13 octobre 2017

Brent Seabrook (Chicago) n’avait probablement jamais achevé un shift de cette manière.

La preuve No 2.

Slo-mo of the final right hook John Hayden landed on Marcus Foligno at the end of their fight pic.twitter.com/jbr3kHbyar — Brady Trettenero (@BradyTrett) 13 octobre 2017

Mais là, il a perdu. Suite à cette violente frappe de Hayden, Foligno a purgé la punition et a été contraint de quitter le match pour des raisons médicales.

(Le Matin)