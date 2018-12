Ne cherchez plus le futur MVP de National League. C'est Dominik Kubalik. Et si ce n'est pas lui l'élu, les décideurs devront revoir leur jugement. Fin du débat. Mais y a-t-il vraiment eu débat? Même pas sûr. A mi-championnat, le Tchèque d'Ambri-Piotta a déjà mis tout le monde d'accord avec 34 points en 28 matches. Il totalise déjà six longueurs d'avance sur son plus proche poursuivant, Marc Arcobello. En plus d'être le meilleur pointeur, il est également le meilleur buteur avec 14 réalisations. Autant que Harri Pesonen (Langnau), Damien Brunner (Bienne), Julien Sprunger (FR Gottéron) et Grégory Hofmann (Lugano). Si Ambri fait bonne figure dans ce championnat, c'est en très grande partie grâce à lui.

Il faut en profiter

Mardi soir, c'est quasi à lui seul qu'il a battu les Zurich Lions (3-4 ap) pour un nouveau récital offensif dont lui seul semble avoir le secret. L'arrière-garde du Hallenstadion n'a pas su où donner de la tête au cours d'une soirée de gala durant laquelle Kubalik a fait trembler les filets à trois reprises. A seulement 23 ans, il n'a plus rien à faire en Suisse tant il domine la ligue à l'heure actuelle. Drafté en 2013, il a vécu un passage contrasté en OHL, l'une des trois ligues juniors canadiennes. Nul doute que son retour momentané en Europe l'aura fait franchir un palier avant de retenter sa chance de jouer en NHL.

Au vu de ce qu'il propose cette saison à la Valascia, n'importe quel club de NHL serait bien inspiré de s'intéresser à lui. Une chose est sûre, il faut profiter de la présence de Dominik Kubalik en Suisse tant que l'on peut car, dans un futur proche, on ne devrait plus le voir sous nos latitudes (hélas).

Voici pourquoi l'ailier tchèque martyrise les défenses de la ligue soir après soir (cliquez sur les points pour lire le décryptage).

Si l'infographie ne s'affiche pas, veuille cliquer sur ce lien

(nxp)