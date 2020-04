Champion de Suisse 2018-2019, Berne portait en triomphe son entraîneur Kari Jalonen et confortait dans leurs convictions les chevilles ouvrières de Bienne et de Lausanne, qui avaient confié le pilotage de leur équipe à Antti Törmänen et à Ville Peltonen.

Quant à Lugano, qui avait enrôlé Sami Kapanen, il était fier d’avoir senti le vent du changement et d’avoir conclu un accord avec l’un des techniciens les plus courtisés sur le marché. Après tout, Kapanen avait laissé une bonne impression à la Coupe Spengler derrière le banc du KalPa Kuopio.

Lugano s'est séparé de Sami Kapanen le 18 décembre. Image: Keystone.

Pays de 5,7 millions d’habitants, la Finlande était considérée comme une inspiration sur la carte du hockey mondial. Avec un bassin de population six fois plus faible que le Canada, considéré comme la patrie du puck, les Finlandais venaient de connaître une année exceptionnelle sur la scène internationale. En 2019, la sélection M20 s’était parée d’or aux Championnats du monde de Vancouver alors que l’équipe A était montée sur la plus haute marche du podium des Mondiaux de Bratislava avec un seul joueur de NHL dans son effectif.

Les Canadiens, valeur refuge

Mais voilà, malgré cette rutilante carte de visite, la méthode s’est avérée infructueuse en National League. Avant le terme de la campagne 2019-2020, trois des quatre entraîneurs en chef avaient été priés de vider leur bureau. Alors qu’ils croupissaient sous la barre qui sépare les présumés bons élèves des prétendus cancres, Lugano et Berne avaient offert un billet d’avion simple course pour Helsinki à Kapanen et à Jalonen. Lausanne, lui, avait montré la porte de sortie à Peltonen à un moment où l’organisation vaudoise était en négociations avec de nouveaux propriétaires.

Lausanne s'est séparé de ville Peltonen le 27 février. Image: Keystone.

Bilan: 75% des coaches de la république nordique ont été déboulonnés en quelques semaines. Et tous ont été remplacés par des Canadiens. «En temps de crise, le technicien à la feuille d’érable, c’est un peu comme le franc suisse et l’or, image l’analyste Stéphane Rochette. Il constitue une valeur refuge.»

L’échec de la colonisation finlandaise a-t-elle un dénominateur commun ou tous ces congédiements ne sont-ils que coïncidences? Si chaque aventure à sa propre histoire, un point central semble les relier. «Les joueurs se sentaient frustrés, estime Rochette. Ils devaient évoluer dans un système qui brimait leur créativité.»

L’ancien arbitre professionnel devenu consultant pour «MySports» ajoute: «Pour obtenir du succès sur la scène mondiale, les Finlandais ont opté pour un système de jeu ultra défensif qui procure peu d’émotions aux joueurs et aux spectateurs. En Suisse, les gars n’ont pas grandi avec cette culture et, à la longue, cela devient pesant.»

Un recadrage à Viège

CEO d’un HC Viège (Swiss League) qui a embauché l’entraîneur Matti Alatalo il y a trois ans, Sébastien Pico est bien conscient de cette réalité. «Lorsque nous l’avions recruté, notre coach était impliqué en Suisse depuis plusieurs saisons. Il s’était donc habitué à notre culture du hockey. On avait choisi un Finlandais pour passer à autre chose. On voulait construire sur le long terme, et non plus à la petite semaine, avec un entraîneur canadien qui démolissait la machine à café pour motiver ses joueurs.»

Matti Alatalo va entamer sa quatrième saison à Viège. Image: Keystone.

Le revers: «En automne dernier, alors que nous venions de perdre un derby contre Sierre alors que nous étions censés être supérieurs, on avait dû parler à notre entraîneur. Notre jeu manquait d’émotions.» Le match suivant, les Viégeois avaient bloqué trois fois plus de rondelles que dans le derby valaisan.

Agent de joueurs et d’entraîneurs, Juho Sintonen est d’origine finlandaise et représente notamment Kari Jalonen. Il trouve la critique exagérée et estime que les clubs ont aussi leurs responsabilités. «Nous sommes en 2020, une époque où il ne faut plus raisonner en terme d’entraîneurs. Aujourd’hui, on a affaire à un coaching staff (ndlr: un groupe d’entraîneurs).» Sous-entendu: dans les organisations où le général n’a pas toujours pu choisir ses soldats, les directeurs sportifs ont aussi leur part de responsabilités.

Une thèse qui ne rassure pas Stéphane Rochette: «Une autre mode est en train de naître. Les ZSC Lions ont eu du succès avec un coach suédois (ndlr: Rikard Grönborg). Regardez ce qu’il se trame à Berne: les Ours font la cour à un Suédois.»

Emmanuel Favre