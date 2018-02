Hier il y a quatre ans, sur le coup de 23 heures, Romain Loeffel était échangé à Genève contre Jérémie Kamerzin et John Fritsche, qui eux faisaient le chemin inverse en direction de Fribourg. Je m’en souviens comme si c’était hier: j’étais à Saint-Moritz pour couvrir ma première course de ski (qui n’a d’ailleurs jamais eu lieu, et c’était peut-être mieux ainsi). Et chaque année, à la fin janvier, j’ai un coup de blues. Que ce transfert insolite fut brillant, de part et d’autre! Enfin un peu d’action en LNA, devenue National League depuis peu, presque le même nom que la NHL, mais sans les «trades».

Dommage quand même que les directeurs sportifs ne disposent pas de cette possibilité de changer le cours de la saison - et peut-être même de l’histoire - de leur équipe.

Alors oui, si les échanges étaient monnaie courante en Suisse, Killian Mottet aurait déprimé parce qu’il aurait été échangé à Lugano contre Alessio Bertaggia (qui aurait aussi fait la gueule parce qu’il aurait dû quitter son nid douillet) et les deux vétérans Julien Vauclair et Sébastien Reuille.

Tanner Richard et Kevin Romy, eux, auraient bondi de joie en apprenant que GE Servette les ont échangé aux ZSC Lions en retour de Dave Sutter et deux espoirs offensifs des GCK Lions (raisons économiques).

A Lausanne, Jan Alston, évidemment, n’aurait pas bougé, même lorsque Zoug lui aurait proposé un «trade» terriblement avantageux: Sandro Zurkirchen et Lukas Frick contre Tobias Stephan et Johann Morant.

Christian Dubé, tel Marc Bergevin avec les Canadiens de Montréal, aurait forcément trouvé le moyen de foirer la saison de Gottéron en échangeant juste avant la «trade deadline» Andreï Bykov et Yannick Rathgeb contre Marc-Antoine Pouliot et Kevin Fey «parce que son équipe manque encore de leadership et de caractère et qu’il niaise pas avec le leadership et le caractère».

Ce serait quand même bien, des échanges en National League. On saurait enfin qui sont les bons et les mauvais «Sportchefs».

Hockey Inside, épisode 19:

1. Le président du LHC Patrick De Preux a appelé la rédaction de 24 Heures mercredi matin pour s’exprimer sur la situation du LHC. Le président a sans doute dû passer un peu trop de temps sur le forum du LHC ces derniers temps. En tout cas, sa démarche était vraiment… téléphonée. Est-ce que les forumeurs du LHC, après avoir forcé leur président à sortir du bois, vont-ils maintenant avoir, dans l’ordre, la peau de 1) L’entraîneur Yves Sarault 2) du directeur sportif Jan Alston?

2. Que faire en période de crise? Annoncer une bonne nouvelle, pardi! Une tactique vieille comme la comm’ et soooo LHC 2017-2018. Exemples: au lendemain du licenciement de Dan Ratushny en octobre dernier, le LHC avait annoncé la réintégration l’ex capitaine Florian Conz au sein de la première équipe, puis était allé plus tard rechercher en France un autre joueur apprécié du public, Benjamin Antonietti…

Christoph Bertschy débarquera donc à Malley l’été prochain pour les quatre prochaines saisons, apprend-on dans l’interview de De Preux, même si l’agent du joueur - c’est de bonne guerre - n’est pas aussi catégorique.

3. Tanner Richard, malgré son excellente saison avec GE Servette, ne doit vraiment pas figurer dans les petits papiers de Patrick Fischer (mais pour quelles raisons?). Sinon, c’est lui qui aurait été rappelé pour remplacer le blessé Joël Vermin à la place de Grégory Hofmann (un but au cours des 13 derniers matches…), peu importe si ces deux joueurs n’occupent pas la même position. Il y a suffisamment de centres en équipe de Suisse qui peuvent aussi jouer à l’aile.

4. Le centre Enzo Corvi, sélectionné pour les JO à la place de Tanner Richard, n’arrête plus de marquer depuis l’annonce officielle en vue de PyeongChang. Le Grison a inscrit quatre buts au cours des trois derniers matches, soit la moitié des réussites du HC Davos.

5. Je me demande si l’arbitre Alessandro Dipietro a encore des courbatures à l’épaule droite depuis mardi après avoir gardé le bras levé durant près de deux minutes (!!!) suite à une pénalité différée contre Lausanne. Un long, très très long moment de solitude pour les cinq joueurs du LHC, qui se sont faits «tourner autour» au sens propre du terme avant que Roman Cervenka, mort de rire, marque le 3-0.

6. Du coup, j’ai quand même envoyé un petit Whatsapp à Roman, qui m’a confié que ce but - alors que Barry Brust avait quitté sa cage - lui a permis de surmonter le traumatisme de l’autogoal d’anthologie qu’il avait marqué au match précédent contre Lugano, dans une situation de jeu identique ( mais contre un adversaire beaucoup plus sérieux, certes).

«Quand gamin tomber vélo, gamin tout de suite remonter sur vélo», m’a-t-il texté, faisant allusion à un vieux dicton tchèque. Je crois que je vois où il voulait en venir.

7. Deux scouts des New Jersey Devils et Vancouver Canucks ont assisté au match entre FR Gottéron et Lugano samedi dernier. On devine que l’un des joueurs scrutés de près n’était autre que le défenseur Yannick Rathgeb. Ces deux clubs de NHL n’ont en tout cas jamais été frileux à l’idée de miser sur des Suisses. Nico Hischier, Mirco Müller et le gardien du HC Davos Gilles Senn, drafté en 2017, font partie de l’organisation des Devils, où a d’ailleurs aussi joué Damien Brunner par le passé. A Vancouver, Sven Bärtschi fait aujourd’hui partie des valeurs sûres de l’équipe, tandis que Raphael Diaz et Luca Sbisa ont un passé commun avec les Canucks.

8. Félicitations tout de même au HC Bienne, qualifié haut la main et sans jouer pour les play-off depuis mardi. L’adversaire idéal au premier tour devrait être les Zurich Lions, une formation qui met traditionnellement beaucoup de temps avant de tourner à plein régime et contre laquelle les Biennois ont empoché pas mal de points ces dernières années.

9. La finale des play-offs des Juniors Elite A et des Novices Elite, entre le 31 mars et le 1er avril, se jouera pour la première fois sous forme d’une finalissima (matches aller-retour), annonce la SIHF ce matin. Le deuxième match des élites sera retransmis en direct sur MySports. Enfin un peu de visibilité pour les juniors, même si ces rencontres auront lieu à Scuol, au fin fond des Grisons.

10. P.S: Roman et moi partons en Corée du Sud pendant le break olympique. Dommage que Barry ne puisse pas venir. On enverra une carte postale. Et peut-être même un selfie. (Le Matin)