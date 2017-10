Chaque vendredi, «Le Matin» tient à jour son propre classement en se détachant quelque peu du révélateur du total de points. Un ranking forcément subjectif, mais qui se veut représentatif de l’état de forme des uns et des autres.

On ne va pas vous mentir, la tentation de mettre GE Servette à l’ultime place nous a traversé l’esprit. Mais la lecture du score de Berne – Kloten (9-2), vendredi dernier, nous en a empêché de franchir le pas… pour le moment. Les Aigles proposent une catastrophe de désorganisation depuis treize matches. Et comme on devra, paraît-il, juger après quinze matches, le temps commence à manquer à Craig Woodcroft et ses joueurs.

Battu quatre fois en cinq matches, FR Gottéron est passé tout proche d’un exploit contre Berne, ce qui n’empêche pas aux Dragons de poursuivre leur descente vers une place plus en rapport avec leurs qualités. On se posait la question la semaine dernière si Bienne n’allait pas, tôt ou tard, redescendre de son nuage. C’est en train d’arriver.

1. Berne (Différence par rapport à la semaine dernière: -)

Une théorie de bistrot veut que le CP Berne soit «sifflé» différemment par les arbitres. Mais si la ligue veut que celle-ci cesse, elle serait bien inspirée de renvoyer un mail à ses arbitres pour leur dire de siffler un petit truc de temps en temps aux Ours. Deux matches sans la moindre pénalité, c’est tout de même surprenant. Ce soir contre Zurich?

Dernier match: Victoire 5-4 ap à FR Gottéron. Prochain match: Berne - Zurich.

2. Zoug (-)

Cette saison est un long fleuve tranquille pour les Zougois. Articulés autour d’un Tobias Stephan en forme olympique (tiens, tiens), les joueurs de la Bossard Arena n’ont croisé aucun adversaire sérieux cette semaine. Et avec la forme qu’ils tiennent, on se demande si le voyage de Zurich demain ne sera pas le premier vrai test depuis un bail.

Dernier match: Victoire 2-0 contre GE Servette. Prochain match: Zoug - Bienne.

3. Lugano (+1)

Cela devient presque lassant. Grégory Hofmann et Lugano ont marché tour à tour sur GE Servette et Bienne. Un calendrier certes assez facile, mais deux matches et six points au compteur. Difficile de faire mieux qu’un différentiel de +7 sur ces deux rencontres. Vous vous souvenez de Damien Brunner? Toujours blessé mais bientôt de retour. Si Dan Ratsuhny était coach de Lugano, il le mettrait peut-être en défense…

Dernier match: Victoire 5-2 contre Bienne. Prochain match: FR Gottéron - Lugano.

4. Davos (+1)

Un nom: Broc Little. Le joueur qu’avait courtisé FR Gottéron est fantastique dans les Grisons avec déjà sept buts à son compteur. Les soirs où tout rigole à Davos, ils sont toujours autant injouables. Quel plaisir de les voir évoluer dans leur système qui a fait tourner la tête à Zurich, samedi dernier. Un régal.

Dernier match: Victoire 4-1 contre Zurich. Prochain match: Lugano – Davos (samedi).

5. FR Gottéron (-2)

Attention, terrain glissant. Les points en banque devraient suffire aux Fribourgeois pour être encore tranquilles un petit moment. Mais ils ont tout intérêt à ne pas se laisser endormir par la dizaine de points d’avance sur la barre. A la limite de la faute professionnelle à Langnau, les Dragons ont réagi dès le lendemain en livrant un match plein contre Berne. Il faudra s’en inspirer à l’avenir.

Dernier match: Défaite 4-5 ap contre Berne. Prochain match: FR Gottéron – Lugano.

6. Zurich (-)

Un jour c’est oui. Un jour c’est non. Les Zurich Lions sont hautement imprévisibles. Mais peut-être qu’ils préfèrent être imprévisibles à ce moment de la saison et gagner lorsque cela comptera vraiment que de rouler sur la ligue et se faire sortir en quarts de finale. Ça se tient comme théorie.

Dernier match: Victoire 6-1 contre Ambri. Prochain match: Berne - Zurich.

7. Bienne (-)

Lorsque Jacob Micflikier ne marque pas six buts en trois shoots (environ), tout devient plus compliqué. Battu coup sur coup par Davos et Lugano, les Seelandais enchaînent avec un déplacement à Zoug. C’est tout de suite moins facile lorsque l’on joue face à des adversaires compliqués et dans de bonnes dispositions.

Dernier match: Défaite 5-2 à Lugano. Prochain match: Zoug - Bienne.

8. Lausanne (-)

Vous les voyez venir les six mois de «Enfin on joue comme ci ou comme ça» après six mois de «Avec Ratushny, enfin on joue comme ci ou comme ça». Prêts? Partez! Ex meilleur entraîneur du monde, le Canadien est désormais sans emploi. Ainsi va le hockey.

Dernier match: Victoire 8-4 contre GE Servette. Prochain match: Ambri – Lausanne.

9. Langnau (+3)

Deux matches, deux victoires. Cette semaine est à marquer d’une pierre blanche en Emmental. Mardi, face à Lausanne, ils ont prouvé avoir une organisation défensive solide et des schémas offensifs bien rodés. Bon… C’était contre le Lausanne HC en «mode fin de règne» avant le licenciement de Dan Ratushny. Mais comme on dit en Bärndütsch: «Du bisch e Höseler.». Aucune idée ce que cela veut dire, mais ça termine bien le paragraphe.

Dernier match: Victoire 3-4 ap à Lausanne. Prochain match: Langnau – Davos (samedi).

10. Ambri (+1)

Cette équipe tessinoise va plutôt bien. Mal récompensé après avoir dansé sur le ventre de Zoug, les Léventins ont battu coup sur coup les deux cancres de la ligue: Kloten et GE Servette. Ok, tout le monde y arrive en ce moment. Mais il faut tout de même le faire. Et Ambri a eu le mérite de ne pas prendre ces adversaires à la légrère. La trouvaille Dominic Zwerger continue d’impressionner. Tous les voyants sont, pour le moment, au vert. Attention au coup de froid qui arrive plus vite que partout ailleurs, du côté de la Valascia.

Dernier match: Victoire 3-0 à GE Servette. Prochain match: Ambri - Lausanne.

11. GE Servette (-2)

- 20. Ce n’est pas la température sur les pistes de ski de Zermatt, mais le différentiel de GE Servette (24-44). Les supporters grenat ont eu besoin d’un mois pour scander en chœur le nom de Chris McSorley dans les Vernets. Avec dix défaites en treize matches, ils ont d’ailleurs été déjà bien patients avant de lancer officiellement la grogne. En pleine gonfle, GE Servette pourrait définitivement toucher le fond vendredi soir à Kloten. Mais rassurez-vous, les Aigles vont bientôt tourner à plein régime et devenir une machine inarrêtable. C’est du moins ce que l’on croit aux Vernets.

Dernier match: Défaite 0-3 contre Ambri. Prochain match: Kloten - GE Servette.

12. Kloten (-2)

Il y a des jours où il vaut mieux rester bien au chaud sur son canapé. C’était vendredi dernier à Berne pour les Zurichois. Giflés 9-2 dans la capitale, les banlieusards auraient pu prendre une plus grande trempe encore si les Bernois n’avaient pas levé le pied après deux périodes et un sec 8-0. Vaccinés après ce match, les joueurs de Kloten? Surtout pas. Ils ont réussi à perdre 1-5 à la maison contre Ambri dans la foulée. La petite embellie aperçue ces derniers temps semble bien oubliée. Une semaine avec 3 buts marqués et 15 encaissés laisse de sacrées traces. Mais courage, GE Servette se présente à la Swiss Arena.

Dernier match: Défaite 1-5 contre Ambri. Prochain match: Kloten – GE Servette. (Le Matin)