Power Ranking: Lausanne à nouveau dans le rouge

Chaque vendredi, «Le Matin» tient à jour son propre classement en se détachant quelque peu du révélateur du total de points. Un ranking forcément subjectif, mais qui se veut représentatif de l’état de forme des uns et des autres.

Bienne est toujours le meilleur représentant romand de National League d'un point de vue sportif. C'est aussi le cas de notre power-ranking. Comment pourrait-il être autrement après une si belle période? GE Servette se maintient à flot grâce à un mois de décembre parfait. Tout l'inverse de Lausanne et FR Gottéron qui vivotent autour de la barre.

Le power ranking est un classement subjectif basé sur la forme du moment en se détachant du classement officiel de la National League. Une remarque? Un désaccord? N’hésitez pas à réagir.

1. Berne (Différence par rapport à la semaine dernière: -)

Power Play: 27,34% (35/128)

Box Play: 85,11% (14/94)

Vivement la fin de saison régulière pour cette équipe de Berne qui s’octroie, de temps à autres, une soirée de congé. La dernière en date était le 2 janvier, à Davos. Une défaite 4-1 suivie de deux victoires contre Langnau. Ce championnat est un long fleuve tranquille. Attention à ne pas rater le réveil des play-off. Mais il reste encore près de deux mois d’ici là, Jeux olympiques obligent.

Dernier match: Victoire 1-5 à Langnau. Prochain match: Berne – Zurich.

2. Zoug (+2)

Power Play: 20,90% (28/134)

Box Play: 83,13% (28/166)

L’équipe de Suisse centrale n’a pas encore connu la défaite depuis Nouvel-An. Et les Zougois s’imposent avec la manière grâce à une défense de fer. L’absence de Viktor Stalberg, suspendu pour une «collision avec l’arbitre» (selon les termes officiels) n’a pas enrayé la machine qui s’est imposée deux fois contre Davos et une fois contre Lugano. Et si c’était Zoug le principal contradicteur de Berne cette année? On hésite à mettre une pièce sur cette éventualité.

Dernier match: Victoire 2-0 contre Lugano. Prochain match: Zoug - Bienne

3. Lugano (-1)

Power Play: 20,53% (31 /151)

Box Play: 80,25% (31 /157)

Trois défaites en quatre matches et un clash savamment étouffé entre Damien Brunner et son coach Greg Ireland. Les Luganais avaient terminé l’année 2017 en trombe, les voici englués dans une mini-crise comme seul le Tessin semble savoir nous en concocter. Le responsable communication de la Resega devrait légitimement demander un bonus pour sa gestion du cas «Brunner-Ireland». Un modèle du genre.

Dernier match: Défaite 2-0 à Zoug. Prochain match: Langnau - Lugano.

4. Davos (-1)

Power Play: 17,88% (27/151)

Box Play: 82,64% (25/144)

Le prestigieux journal L’Équipe nous avait gratifié d’une entame d’article fantastique sur le tennis féminin: «Si tu comprends quelque chose au tennis féminin, c’est qu’on t’a mal expliqué.» Cette phrase convient à merveille à ce HC Davos cuvée 2017-2018. Leur début d’année est ce qui se fait le mieux pour illustrer l’inconstance des Grisons. Vainqueurs de Berne, ils ont ensuite perdu deux fois contre Zoug. A leur décharge, il est vrai que le calendrier était pour le moins compliqué. Surtout en mode post Coupe Spengler.

Dernier match: Défaite 1-2 contre Zoug. Prochain match: GE Servette - Davos.

5. Bienne (+2)

Power Play: 16,03% (25/156)

Box Play: 77,48% (34/151)

Mauvais power-play + mauvais box-play = l’équipe la plus en forme du moment. Je vous laisse tenter d’y comprendre quelque chose. Toujours est-il que le dernier mois seelandais est fantastique. A force, il faudra se convaincre qu’ils sont à leur place dans le Top 6. Leur bilan depuis le début 2018? Trois matches, neuf points, treize buts marqués et quatre encaissés. Époustouflant.

Dernier match: Victoire 1-4 à GE Servette. Prochain match: Zoug - Bienne.

6. Zurich (-1)

Power Play: 22,42% (37/165)

Box Play: 83,33% (26/156)

Je refuse de parler de cette équipe tant que Robert Nilsson n’est pas de retour. #BringBackOurNilsson (Et en plus ils sont nuls sans lui...)

Dernier match: Défaite 3-4 tab contre FR Gottéron. Prochain match: Berne - Zurich.

7. GE Servette (-)

Power Play: 16,91 % (23/136)

Box Play: 80,49% (32/164)

Les Aigles ont eu le malheur de tomber sur les invincibles Biennois en début d’année. Ces deux défaites ne doivent pas occulter le mois de décembre fantastique qu’ils ont réalisé. A nouveau en course pour les play-off – ce qui n’a pas toujours été le cas cette saison -, les hommes de Craig Woodcroft ont peut-être le calendrier le plus compliqué à gérer. Une élément à prendre en considération lorsque vous jouerez au jeu des «Et si...», pratiqué dans toutes les patinoires depuis mi-janvier.

Dernier match: Défaite 1-4 contre Bienne. Prochain match: GE Servette – Davos.

8. FR Gottéron (+2)

Power Play: 17,27% (24/139)

Box Play: 83,80% (23/142)

Alors que tout le monde les voyait poursuivre leur chute, les Dragons ont battu (on ne sait pas bien comment) Zurich à deux reprises. Relancés en vue des séries éliminatoires, les Fribourgeois doivent à nouveau faire face à de nombreuses absences. Attention, danger. Le match de la peur, dimanche face à Kloten, vaudra le déplacement. Et sera un tournant à ne pas manquer…

Dernier match: Victoire 3-4 tab à Zurich. Prochain match: FR Gottéron – Zoug.

9. Lausanne (-3)

Power Play: 19,15% (27/141)

Box Play: 74,64% (35/138)

L’incompréhensible match de jeudi contre Langnau (0-1 tab) vient atténuer quelque peu la belle impression du week-end contre Kloten. Alors qu’ils avaient tout en mains pour effectuer une remontée au classement, les Vaudois ont égaré de précieux points. Il faudra aller les reprendre ailleurs. Mais l’impression laissée jeudi n’était pas bonne. N’en déplaise aux principaux concernés qui sont convaincus d’avoir fait un bon match.

Dernier match: Défaite 0-1 tab contre Langnau. Prochain match: Ambri – Lausanne (dimanche).

10. Langnau (-1)

Power Play: 16,38% (19/116)

Box Play: 79,84% (25/124)

La saison de Langnau pourrait se jouer sur un coup de dés (ou autre). En effet, les histoires extraconjugales de Ville Koistinen pourraient bien avoir affaibli les Tigres. Courageux vainqueurs de Lausanne jeudi, ils ne sont pas encore éliminés dans la course aux play-off. Mais si le Finlandais avait toujours été présent, les Benrois n’auraient pas été moins forts. Bien au contraire.

Dernier match: Victoire 0-1 tab à Lausanne. Prochain match: Langnau – Lugano.

11. Ambri (+1)

Power Play: 20,28% (29/143)

Box Play: 77,78% (32/144)

Comme Berne, Ambri doit impatiemment attendre la fin de cette saison régulière. Mais pas pour les mêmes raisons. La motivation semble difficile à trouver en Léventine lorsque ce n’est pas Lugano qui s’y rend. Loin de la huitième place et possédant une marge confortable sur Kloten (huit points), Ambri-Piotta attend «que ça passe». Et vite, si possible.

Dernier match: Défaite 2-4 contre Lungaon. Prochain match: Zurich – Ambri (smaedi).

12. Kloten (-1)

Power Play: 16,89% (25/148)

Box Play: 80,47% (25/128)

Kloten reste sur 28 power-plays infructueux. Cette unique statistique confirme que le travail de Kevin Schläpfer ne paie pas. La saison sera encore bien longue à la Swiss Arena. Dans notre power-ranking, le Aviateurs retrouvent à nouveau la dernière place qu’ils avaient quittée le temps des Fêtes. Et on ne voit pas comment ils pourraient la quitter une nouvelle fois.

Dernier match: Défaite 9-3 à Lausanne. Prochain match: Davos- Kloten (samedi). (Le Matin)