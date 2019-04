Les 12 derniers mois de Vincent Praplan ont été bien mouvementés. Entre la relégation avec Kloten, un départ en Amérique du Nord, un transfert de San Jose à Springfield et, maintenant, le retour en équipe de Suisse, le Sierrois a «tout vécu», comme il le dit. Tout sauf la chance de jouer en NHL, pour le moment. «Je m’attendais à ce que le chemin ne soit pas être facile pour y arriver, remarque-t-il. Là, on peut dire que je l’ai bien vécu. La concurrence est énorme et tu n’as pas le droit d’être en-dessous pour deux ou trois matches sous peine de te retrouver en tribunes. Ce n’est pas simple, mais cela m’a forgé mon mental.»

Vincent Praplan a en outre été blessé à deux reprises. De quoi compliquer encore sa tâche. «Cela ne m’était jamais arrivé d’être blessé, se souvient-il. Et là? Deux fois la même année.» A peine de retour au jeu, il a été échangé par les San Jose Sharks aux Florida Panthers. «Je revenais à peine, sourit-il. J’ai joué un bon premier match avec deux assists et quatre ou cinq jours plus tard, on m’annonçait que je partais. C’est spécial. Tu ne sais pas trop à quoi t’attendre. Jamais.»

Mon objectif est de rester

Il a finalement terminé sa saison aux Springfield Thunderbirds, à l’opposée de San Jose, dans le Massachusetts. Ses statistiques? 23 points en 41 matches. Mais l’essentiel était ailleurs. «Cette saison m’a fait du bien pour le mental. Ça forge le caractère. Même si c’était dur, je pense que je suis devenu un meilleur joueur et un meilleur athlète.»

Cette saison si particulière ne lui a pas altéré l’envie d’y retourner. Loin s’en faut. En Suisse, les rumeurs d’un retour sont nombreuses. Il balaie cette éventualité: «J’ai toujours dit que si je quittais la Suisse pour une année, cela ne valait pas la peine. J’ai eu de bonnes discussions avec les dirigeants des Panthers de Floride, le club qui détient mes droits. Ils ont dit vouloir que je reste. On va commencer à discuter, mais mon objectif est d’y retourner.»

De quoi probablement décaler les rumeurs de douze mois. A moins que la seconde saison de Vincent Praplan en Amérique du Nord soit moins tumultueuse et qu'il parvienne à y faire son trou, bien sûr. (nxp)