Les play-off de NHL ont commencé dans la nuit de mercredi à ce jeudi. Cinq matches étaient au programme, et ils ont accouché d'un premier coup de tonnerre: le Tampa Bay Lightning, grand favori, s'est incliné à domicile face aux Columbus Blue Jackets (3-4).

Tampa Bay, qui a survolé la saison régulière et égalé le record de victoires (62), menait pourtant 3-0 après la première période. Mais la franchise floridienne a encaissé deux buts dans le deuxième tiers, et deux de plus dans le dernier, le goal de la victoire étant inscrit par Seth Jones en situation de supériorité numérique à moins de six minutes de la fin. Le défenseur suisse Dean Kukan a patiné un peu plus de 10 minutes pour Columbus, terminant la partie avec un différentiel de +1.

Deux autres Suisses ont griffé la glace. Le défenseur des Nashville Predators Roman Josi s'est fait l'auteur d'un joli but: il a ouvert le score à la 8e minute contre les Dallas Stars. Malheureusement pour lui et les «Preds», les Stars ont retourné la situation à leur avantage (3-2 au final).

ROMAN JOSI FINDS TWINE WITH A BEAUTIFUL BACKHANDER!#Preds 1 - 0 #GoStars

(Series Tied 0-0) pic.twitter.com/1Mpqqmgj1y — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) April 11, 2019

L'attaquant Timo Meier ne s'est pour sa part pas inscrit au pointage. Son équipe des San Jose Sharks s'est imposée 5-2 à domicile, face aux Vegas Golden Knights.

Dans les deux autres matches de la soirée, les St. Louis Blues se sont imposés 2-1 sur la glace des Winnipeg Jets, alors que les New York Islanders se sont difficilement imposés à domicile contre les Pittsburgh Penguins (4-3 après prolongation, game winning goal de Josh Bailey après 4'39'' de temps supplémentaire).

(nxp)