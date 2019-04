La Coupe est pleine dans tous les sens du terme pour l’historique club moscovite. Vendredi soir, il est devenu le premier club de KHL à avoir remporté le championnat régulier et enchaîné sur le gain de la Coupe Gagarine depuis la chute de l’URSS. C’est également la première fois qu’une formation s’impose 4-0 en finale des play-off de la Coupe Continentale.

Cet affrontement au sommet était celui de trop pour l’Avangard de l’ancien coach zurichois Bob Hartley et du futur Fribourgeois David Desharnais. Omsk est tombé face à un mur en finale, s’inclinant 5-2, 3-0, 2-0 et finalement dans la prolongation de l’acte IV. Le but du titre est venu de la crosse de Maxim Mamin, cédé en cours de saison par les Panthers de la Floride, à la 78e minute de jeu.

Mené 2-0 sur la glace adverse, le CSKA Moscou a su faire le dos rond et protéger ensuite le très prometteur Ilya Sorokin, qui a fait le reste devant son filet. Le portier russe de 23 ans a réussi 36 parades, confirmant ainsi son incroyable année, lors de laquelle il a conservé une moyenne de 94% d’arrêts en saison régulière et 94,7% en play-off. (nxp)